Lavorare da casa senza avere un lavoro: 5 applicazioni utili

In periodo di coronavirus molti stanno svolgendo la propria attività in smartworking, e se sei una di queste persone abbiamo creato un articolo per consigliarti le applicazioni che facilitano il lavoro da casa, ma c'è anche chi ha ridotto il numero dei propri clienti o vorrebber sfruttare il periodo per provare nuove attività. Premesso che tutte le attività lavorative, quindi che prevedono remunerazione, sono normate, e quindi è necessario provvedere con il proprio commercialista al conseguimento degli obblighi legali e fiscali, tuttavia alcune di esse sono effettuate online e consentono di crearsi un'attività professionale specialmente in questo periodo in cui non si può uscire di casa.

Fiverr

Se sai fare attività informatica, grafica, di marketing digitale, di traduzione, di videomaking, e molto altro, certamente Fiverr è la piattaforma ideale per te. Infatti al suo interno si incontra domanda e offerta di servizi legati al mondo digitale. Iscrivendosi ci si può proporre come fornitore di tali servizi e trovare nuovi clienti. Esiste inoltre una versione Pro che guarda ai professionisti più costosi, ma anche più pagati, per aziende con disponibilità di budget più ampia.

Freelancer

Piattaforma perfetta per l'incontro di domanda e offerta tra aziende e freelance di numerosi campi. Infatti insieme a Fiverr è l'altra grande piattaforma di questo genere e consente di creare matching nel B2B di elevata qualità.

MelaScrivi

Piattaforma ideale per chi è in grado di scrivere articoli e di eseguire traduzioni, infatti i clienti sono o blogger, o aziende con un blog aziendale, o aziende/privati che desiderano la traduzione di un testo, o anche giornali in cerca di articoli stimolanti.

ShutterStock

Una piattaforma che probabilmente conoscerai come cliente, ideale quando cerchi immagini e video di luoghi o situazioni per inserirli in un tuo video o in un tuo piano di comunicazione. Tuttavai, esiste anche il programma per i fornitori di contenuti, ovvero iscrivendosi si possono mettere in vendita foto e video.

Shopify

Certamente la piattaforma di creazione del tuo ecommerce numero uno al mondo, che ti consente di vendere sia prodotti fisici che servizi, e di creare il tuo ecommerce senza dover scrivere un solo codice informatico e senza aver conoscenze avanzate di informatica.