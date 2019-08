Viaggio nei luoghi di Vasco Rossi a Zocca

Che Vasco Rossi sia il simbolo di una Modena musicale che continua a produrre talenti, partendo da Pavarotti, Zucchero e Nek, è ormai noto, ma forse non tutti sanno che a Zocca vi sono dei luoghi in cui la storia del Blasco è ben raccontata.

La casa di Vasco Rossi

E' nota la casa di Vasco Rossi a Zocca come la meta dei suoi fan, in realtà più precisamente è nella frazione di Verrucchia. La strada presenta da ogni parte le scritte dei suoi fan e non di rado alcuni di essi dormono anche fuori dai suoi cancelli con la speranza di incontrare il loro idolo. Pensate che sul sito solovascofunclub.it è possibile trovare una sezione dedicata al "Pellegrinaggio Zocca" in cui vengono date le informazioni ai fan per come raggiungerla.

Il bar con la Statua del Blasco

Il Bibap è uno dei bar più noti di Zocca, qui molto spesso veniva Vasco, anche se il motivo per cui il pellegrinaggio di un fan del cantante non può prescindere da questo luogo è il fatto che al suo interno si trova una stella con sopra l'autografo di Vasco e una statua che lo raffigura.

Casa Natale di Vasco Rossi

E' visibile anche la casa di Vasco che si trova sopra al Bar Trieste dell'amico di infanzia di Vasco. Sul soffitto del bar si trovano tutte le mattonelle con le dediche dei fans. Si può entrare nel portone vicino al bar per andare al pianerottolo della casa di Vasco dove ha composto molte canzoni famose (Albachiara, La noia, Asilo Repubblic ecc.).

Punto Radio

E' la radio che fondarono Vasco Rossi, Curreri e Massimo Riva il 10 Marzo 1975, anche se le prime trasmissioni iniziarono il 21 Settembre di quell'anno. La radio riscosse grande successo e per questo motivo fu spostata successivamente nella città di Bologna in via Arcoveggio 49/5. Tuttavia è ancora possibile oggi vedere dove si trova l'originale sede di Punto Radio, ossia nella frazione di Monteombraro, in via della Croce.