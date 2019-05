Gustare le tigelle: le 6 migliori tigellerie di Modena

Tigellino Ducale

Tigelleria innovativa in largo San Giorgio a due passi dall'Accademia Militare, ex Palazzo Ducale. L'ambiente smart consente sia il take away, sia gustare le tigelle in loco scegliendo tra l'interno e o i tavolini in piazzetta.

Dispensa Emilia

La catena modenese Dispensa Emilia ha la storica sede in Via Emilia Est 981, ma la si può trovare anche presso I Portali in viale dello sport 50 e al Grandemilia in via Emilia Ovest 1480/7. Catena che ha scelto come simbolo il fiore delle tigelle.

L'Or-Ma Crescenterie

Locale caratteristico in via ei Gallucci 27, propone ottime tigelle che possono essere consumate sia all'interno che nei tavolini esterni. Di sera la via si anima di giovani che vivono via dei Gallucci come uno dei luoghi di ritrovo più gettonati di Modena.

La Chersenta

Dalle origini 100% Pavullesi la Chersenta offre tigelle tipiche della montagna, nonché la tigella grande, non così diffusa in città. Il locale si trova in via Luigi Albinelli 46, a due passi da piazza Grande e di fronte al noto mercato coperto Albinelli.

Sosta Emiliana

Tigelleria smart collocata in piazza XX Settembre 21, a due passi da piazza Grande e dal Duomo di Modena. Menù innovativi si uniscono a quelli tradizionali, in una location che ripercorre l'archiettura della trattoria modenese.

Insolito Bar

Vincitore più volte dei premi Tigella D'Oro e Gnocco D'Oro, l'Insolito Bar è un locale molto frequentato dai giovani, e non solo, in cui si può assaporare la cucina emiliana. Si trova in Viale dell'Autodromo 35, in prossimità del Parco Ferrari noto per il Modena Park di Vasco Rossi.