Le oasi e le riserve naturali che puoi trovare a Modena e provincia

Per chi ama i parchi incontaminati, in cui è possibile sentirsi più a contatto con la natura, Modena e il territorio attorno offre numerose proposte. Infatti, in tutta la provincai modenese sono presenti oasi naturali, ovvero aree naturali in cui non è possibile edificare e in cui è ricca sia la flora che la fauna.

Salse di Nirano (Fiorano)

La riserva naturale regionale delle Salse di Nirano è 206 ettari e contiene al suo interno una ricca offerta di flora e fauna, anche se a caratterizzarla sono appunto le Salse di Nirano, ovvero eruzioni d'argilla da "vulcani" dispersi all'interno dell'area protetta del parco.

SITO

Telefono: 0522 343238; 0536 833276; 0536 073036

E-mail: salse.nirano@fiorano.it

Oasi naturalistica la Francesa (Carpi)

L'oasi è un'area protetta istituita per la conservazione, il recupero e la valorizzazione del territorio a nord di Carpi. Di proprietà del Comune di Carpi, che l'ha concessa in uso all'Associazione PandaCarpi è denominata 'la Francesa' dal nome del fondo agricolo preesistente. L'Oasi si sviluppa su un'area protetta di 23 ettari e nel suo interno c'è un prato umido di 8 ettari con bassi livelli di acqua, ideali per garantire il ciclo biologico e riproduttivo di numerose specie di uccelli.

SITO

Dove: stradello Francesa a ridosso dell'ex Campo di Concentramento - loc. Fossoli - Carpi - MO - 41012

Telefono: 333/6747849

E-mail: pandacarpi@libero.it

Orario: Sabato pomeriggio 15.30-18.30, Domenica 9.30-12.30/15.00-18.30.

Parco Fluviale della cassa d'espansione del Secchia (Campogalliano)

Realizzata per regolare le piene del fiume, la cassa di espansione ha acquisito ben presto valenze naturalistiche di grande interessse. Si tratta di circa 200 ettari caratterizzati da specchi d'acqua permanenti più o meno estesi interrotti da isolotti e penisole soggetti a periodiche sommersioni, dove si è rapidamente sviluppata una rigogliosa vegetazione spontanea.

SITO

Dove: Via Albone - Campogalliano - MO - 42048

Telefono: 0522/627902 Consorzio di gestione

Fax: 0522/261483