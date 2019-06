Estate 2019: piscine a Modena con orari e programmi

Con l'arrivo dell'estate sempre più modenesi desiderano passare una giornata o anche solo un'oretta in piscina per rilassarsi. Infatti, i benefici dell'acqua sono innumerevoli, da quelli fisici come l'attività sportiva e il rassordare il corpo, a quelli psicologici che riguardano senza dubbio il relax.

Piscine Dogali di Modena

Come ogni anno torna il nuoto libero alle Piscine Dogali di Modena, in via Dogali 12, con prova gratis una settimana e con ingresso a 7 euro al giorno oppure facendo i noti abbonamenti.

Gli orari dall'8 Giugno al 6 Settembre sono i seguenti per il nuoto libero: a Giugno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 nuovo libero e dalle 21.15 alle 22.30 nuoto libero 50 lato 20, mentre dalle 9.00 alle 19.00 nel weekend.

A Luglio dalle 6.45 alle 22.00 durante la settimana e dalle 9.00 alle 19.00 nel weekend. Mentre in Agosto e Settembre gli orari sono 6.45-22.00 da lunedì a venerdì, mentre nel weekend 9.00-19.00. Per maggiori informazioni telefonare al 059 217525.

Piscine Pergolesi di Modena

Al via la stagione estiva anche alle piscine Pergolesi con corsi di nuoto, fitness per tutti, centri estivi e relax. Le piscine sono aperte tutti i giorni di Giugno, Luglio e Agosto. Si trovano in via Divisioni Acqui 152 a Modena. Il programma estivo 2017 va dal 12 giugno al 3 settembre.

La balneazione estiva e il nuoto libero prevedono i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 7.00 – 19.00, mentre sabato, domenica e festivi 9.00 – 19.00. E' inoltre possibile fare nuoto serale in corsia dal lunedì al venerdì, che in giugno e luglio finisce alle 22.00 e inizia in vari orari (lun 19.00, mar 20.30, mer 19.00, gio 20.30, ven 20.00), mentre in agosto finisce sempre alle 22.00 ma con orari vari diversi (lun, mer e ven 19.00, mentre mar e gio 20.00). Per maggiori informazioni chiamare 059 373337 o inviare email a info@piscinepergolesi.net .

Vigili del Fuoco di Modena

Nuoto libero per l'Estate 2019 anche alla piscina de I Vigili del Fuoco tutti i giorni di Giugno, Luglio e Agosto. Si trova in strada Formigian 129 a Modena. Gli orari dall'11 Giugno al 30 Luglio sono 6.00-8.30 e 10.00-21.00 dal lunedì al giovedì, mentre 9.00-19.30 venerdì e weekend. Gli orari dal 31 Luglio al 13 Agosto sono tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30. Per maggiori informazioni telefonare al 059 335024.

Centro Nuoto Città dei Ragazzi

La piscina delle CDR, situata in via Sassi 114 a Modena. Per informazioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.30. Per maggiori informazioni telefonare allo 059 302409.

