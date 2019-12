Presepi di Natale 2019: dove trovarli a Modena e provincia

Come ogni anno i presepi arricchiscono la nostra voglia di vivere al meglio il periodo delle feste natalizie, e a differenza di ciò che si pensa, la tradizione dei presepi non è legata solo a Napoli, ma anche a Modena. Infatti sono numerosi i maestri-artigiani modenesi che oggi, così come nel passato, realizzano presepi fatti a mano con una creatività unica. Tanto è importante il presepe per i modenesi, che uno dei più importanti d'Italia si trova proprio dentro al Duomo di Modena, ovvero il presepe del Begarelli, che vi invitiamo ad andare a vedere. Tuttavia, Modena è anche una delle poche terre in cui è presente persino un Museo dedicato al mondo dei presepi.

Tutto questo lo trovare in questo elenco aggiornato:

Mostra e presepe alla Chiesa del Voto

Presepe all'ex cinema principe

Museo dei musei dal mondo a Spezzano

Presepi lungo le vie a Polinago

Il Presepe del Vicino - La Mostra di Modena