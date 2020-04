Profezie modenesi. Due luoghi della nostra città che ci raccontano il futuro

La Pala Grossi (Galleria Estense)

Modena nasconde varie opere artistiche enigmatiche, una di queste è la Pala Grossi che da oggi è in esposizione alla Galleria Estense. Il dipinto a tempera raffigura la Madonna col Bambino in trono e i santi Sebastiano, Gioacchino, Anna, Francesco e Chiara che la circondano e portano omaggio al Cristo. Numerosi sono le opere artistiche con questo contenuto, e infatti fin qui nulla di misterioso, tranne che la Pala porta il nome di "Grossi" non per ricordare l'artista, ma per indicare l'ultimo privato che ne fu proprietario, perché il mistero avvolge proprio il pittore, un anonimo dal grande talento.

Bisogna pensare che all'epoca, nel Quattrocento, i maestri d'arte vivevano la loro attività immersi in un egocentrismo artistico esaltato dai loro mecenati o committenti. Basti pensare al confronto artistico del 1503 che vide sfidarsi a Firenze i tre grandi geni, Michelangelo e Leonardo da Vinci, per fare il dipinto più geniale su una storica battaglia. Perciò è strano che un'opera di epoca rinascimentale non riporti la firma o non vi siano documenti relativi all'indicazione dell'autore.

Da cui sorge il mistero sulla "Pala Grossi" conosciuta anche come "Madonna con Bambino in trono tra i santi Gioacchino, Anna, Sebastiano, Francesco e Chiara”. L'opera è stata fino al 2009 ad un privato e gli studiosi hanno iniziato a studiarla solo dal 2010, per scoprire l'identità dell'autore, ma anche dell'identità dei personaggi. Infatti sembra che San Gioacchino, il padre della Vergine Maria, sia molto più simile ad un altro santo, pochi lo sanno ma Modena ha un compatrono che si chiama Omobono.

Se questa ipotesi venisse confermata ci troveremmo davanti ad un paradosso storico, perché da un lato l'opera è del Quattrocento, ma San Omobono, seppur vissuto nel XII secolo è divenuto co-patrono di Modena solo nel 1698. Come faceva l'autore a sapere che sarebbe diventato co-patrono oppure fu inserito solo per caso? Ma soprattutto chi fu l'autore dell'opera?

Durante i restauri del 2005 e del 2006 sono venute alla luce alcune tecniche pittoriche peculiari del territorio di Parma e Reggio Emilia, per questo si pensa che questo sia il territorio di origine dell'artista, ma nessun documento lo conferma. Alcune narrazioni popolari riportano che il dipinto un tempo fece parte della Confraternita di Reggio e si trovava nell'oratorio, e che in un secondo momento passò alla famiglia del conte Nicola Tacconi. Partendo da questa teoria si ipotizza che la datazione dell'opera oscilli dal 1475 al 1500, ma il mistero continua.

La Preda Ringadora

Li potremmo definire i tre misteri della preda ringadora e su di essi sono nati altrettanti racconti che in parte si sono perduti nel tempo, ma ancora qualcuno è sopravvissuto ai secoli di storia modenese.

Il primo mistero riguarda l'origine della pietra, infatti nessuno ad oggi sa da dove derivi poiché la prima volta che compare in documenti scritti è nel 1420. Prima di quella data non ci sono fonti scritte. Tuttavia di una cosa ne siamo certi, ovvero che la preda è dello stesso materiale dei leoni del duomo, o per lo meno dei leoni trovati nella necropoli romana del duomo. Infatti si pensa che originariamente potesse coprire qualcosa che si trova ancora oggi sotto piazza grande, come per esempio una tomba.

Il secondo mistero riguarda l'utilizzo che se ne faceva. Probabilmente era una pietra su cui si facevano arringhe, ovvero discorsi, prima che questi fossero spostati sul balcone del palazzo docmunale, ma in quel documento del 1420 viene descritta per un altro uso, alquanto particolare, ovvero come pena per i debitori insolventi. Si tratta di una pena che oggi farebbe quasi ridere, ma che all'epoca era molto malvagia, in quanto metteva a nudo il debitore e la sua coscienza, davanti al pubblico ludibrio. Infatti, il debitore nei giorni di mercato si presentava vestito da penitente in piazza, faceva tre giri di questa e ogni volta che si presentava davanti alla preda doveva sedersi. I documenti specificano che il debitore era privo di mutande e che quindi poggiava le natiche nude sulla pietra, su cui si poneva una sostanza orticante.

Il terzo mistero, infine, riguarda il futuro ovvero un messaggio nascosto dalla preda e che descriverebbe il futuro della città di Modena. Infatti, originariamente la preda non era sostenuta da una struttura come quella attuale, ma era appoggiata per terra. Per tale motivo si riteneva che il destino della città fosse scritto nel lato nascosto. Non sappiamo esattamente da dove derivi questa leggenda, infatti per alcuni è solo una storia medievale, ma altri ritengono che sia legata alla sua antica e oscura origine, forse derivante persino dall'epoca romana.