Le 7 ricette autunnali della tradizione modenese

Tortelloni di Zucca

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la pasta sono: 500 g di farina, 5 uova intere, un filettino d'olio e un pizzico di sale. Gli ingredienti per il ripieno sono: 1 kg di zucca gialla, 300 g di parmigiano reggiano, 60 g di pangrattato, 80 g di amaretti, sale q.b., noce moscata q.b. e 1 uovo intero.

PROCEDIMENTO. Iniziate facendo cuocere la zucca nel forno e lasciatela intiepidire, quindi toglietevi la scorza e continuate schiacciando per bene la polpa all'interno di una terrina. A questo punto aggiungete il parmigiano reggiano, gli amaretti, il sale, la noce moscata, il pangrattato e lasciate per ultimo l'uovo. Amalgamate per bene il composto così che diventi omogeneo e lasciatelo riposare in frigorifero. Mentre attendete preparate la sfoglia, stendetela e dividetela in quadratoni. Ora togliere il composto dal frigorifero e riempite ogni quadrato con una cucchiaiata di composto di zucca e chiudete il tortello.

Torta al cioccolato e Lambrusco

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di zucchero, 200 g di burro, 100 g di cioccolato fondente extra,

100 g di lambrusco secco, 150 g di fecola di patate, 4 uova e un cucchiaino di lievito.

PROCEDIMENTO. Iniziate mettendo in un pentolino il burro a pezzetti insieme al cioccolato tritato, allo zucchero e al Lambrusco. Fate sciogliere il contenuto a fiamma bassa e da esso prelevate una tazzina di crema e mettetela da parte. Ora prendete una terrina e montate al suo interno le uova, finché non saranno spumose e gonfie, quindi unite il composto preparato in precedenza in una quantità che sia meno di una tazzina, ed infine aggiungete la fecola setacciata con il lievito. Ora imburrate ed infecolate la tortiera di 26 cm di diametro e versate il composto al suo interno. Fate cuocere la torta a forno pre-riscaldato a 180° C per 35 minuti. Infine, lasciate intiepidire la torta.