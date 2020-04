Il dolce modenese senza lievito: la ricetta della torta di riso

Ingredienti: 150 gr. Riso, 1 lt. latte intero fresco di giornata (va bene anche parzialmente scemato, ma con il latte intero è molto meglio), 150 gr. Zucchero, 3 uova intere, 1 pizzico di sale, Sassolino.

Procedimento: Verso il latte in un recipiente con un pizzico di sale, zucchero e Sassolino, quindi porto ad ebollizione. Verso il riso e cuocio per 8 minuti circa, poi spengo e lascio intiepidire 10 minuti, quindi aggiungo i tuorli delle uova, uno alla volta, mescolando bene. Imburro ed infarino uno stampo, e dopo aver messo le chiare in un piatto fondo le sbatto con una forchetta per poi unirle al contenuto.

Verso il tutto nello stampo e lo lascio riposare così il riso va tutto sul fondo. Cuocio a 180° per 40-45 minuti, appna inizia a fare la crosticina è pronta e posso cuocere ulteriormente fino che non si formano macchie di bruciacchiatura. Da ultimo metto uno o più cucchiai di zucchero semolato e due cucchiai di sassolino sulla superficie e rimetto il tutto in forno spento per 10 minuti a caramellare.