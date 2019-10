Dove mangiare messicano: i ristoranti che trovi a Modena

Se sei un appassionato di cucina messicana, ma per assaggiarla ritieni che un volo aereo di 10 ore sia impossibile al momento, ecco i ristoranti a Modena dove sarà possibile assaporare i gusti piccanti ed etnici del Messico e del Centro America.

Churrasco

Il Churrasco è un ristorante messicano nel cuore del centro storico, collocato in via San Giacomo 56, con specialità del centro america e in particolare famoso per la carne alla griglia.

Via San Giacomo 56, Modena

Tel: 334 9075417

Aperto tutti i giorni dalle 7.30 PM all'1.30 AM.

Conviene prenotare

Ristorante Veracruz

Ristorante messicano, con possibilità di assaggiare anche piatti tipici dell'America Latina e della Spagna. Situato a San Damaso poco fuori Modena.

Via San Damaso 3, Modena.

Tel. 059 469611

Aperto tutti i giorni, tranne martedì, dalle 7.30 PM alle 11 PM.