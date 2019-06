Le sagre di Giugno da non perdere a Modena e provincia

Il mese di Giugno è ricco di sagre nel territorio modenese, dall'Appennino alla Bassa si può spaziare dall'enogastronomia al folklore, dalle attività sportive ai mercatini, senza dimenticare storia e cultura dei vari paesi e comunità.

Con la bella stagione comincia anche “Magreta in Festa”, al via da mercoledì 5 giugno nello spazio in via Don Luigi Orione, dove per dieci giorni si potrà ascoltare e ballare tanta musica, oltre allo stand gastronomico che propone i piatti della cucina tradizionale emiliana.

A Nonantola torna la Sagra di San Luigi dal 7 al 9 Giugno presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo tra musica, concerti, teatro, spettacoli, mercatini ed enogastronomia modenese.

A Formigine è in programma in via Stradella - l’11, il 12 e il 13 giugno - la tradizionale Sagra di Sant’Antonio. Cucina aperta dalle 20 e tanta musica e divertimento.

Traguardo importante per la manifestazione che ogni anno inaugura l'estate a Lesignana di Modena. la Festa del Volontariato conosciuta da tutti come LESYinFesta spegne infatti 40 candeline e lo fa con un ricchissimo programma musicale che caratterizzerà le serate dal 5 al 23 giugno 2019.

Torna Nocinopoli, la tradizionale festa del Nocino e delle Eccellenze del territorio Modenese, quest'anno alla quarta edizione. In Piazza Matteotti, stand gastronomici proporrano degustazioni guidate dei prodotti della tradizione del territorio modenese, oltre al Nocino, ci saranno infatti gnocco fritto, crescentine o tigelle e altro ancora.

La manifestazione si svolge dal 20 al 24 Giugno in commemorazione di San Giovanni Battista, patrono del paese. La Fiera accoglie migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura tipici del territorio. Ogni anno durante la Fiera di San Giovanni i soci della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale tengono l’assemblea annuale e assegnano l’ambito Palio di San Giovanni al miglior Balsamico di produzione familiare.

Torna a San Lazzaro la nota Sagra di inizio giugno che quest'anno si tiene dal 7 al 9 Giugno