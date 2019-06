Le sagre di Luglio da non perdere a Modena e provincia

Sagra del Tortellone di Levizzano

La 24° edizione di Luna nel Pozzo - Sagra Del Tortellone si svolge a Levizzano Rangone, frazione di Castelvetro Di Modena, dall'1 al 14 luglio 2019. Tanti tortelloni, cibo e musica, tutte le sere per sedici giorni.

Levizzano Rangone piccola frazione immersa in un paesaggio tra i più incantevoli del nord Italia, fra le morbide colline preappenniniche ammantate dai vigneti del Lambrusco Grasparossa. La sagra ogni anno richiama migliaia di persone da tutta la provincia!

Festa della Tagliatella di Solara di Bomporto

Per la sua 15° Edizione, la Festa della Tagliatella di Solara era riuscita a raccogliere un consistente contributo per la realizzazione della Sala Ibrida dell'Ospedale di Baggiovara, da poco entrata in funzione.

Più carica che mai, la Festa della Tagliatella della frazione di Bomporto, torna per la sua 16° Edizione, che si svolgerà dal 28 giugno al 7 luglio 2019, tra gustose pietanze che celebrano il piatto tradizionale della cucina emiliana, ottima musica, bancarelle ed eventi.

Luglio DiVino a Carpi

Il secondo concerto di Luglio Divino si terrà martedì 26 luglio, alle ore 21.30, alla Cantina sociale di Santa Croce.