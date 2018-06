Liceo Scientifico Tassoni, a 5C del 1968 festeggia i 50 anni dal diploma di maturità

L’esame di maturità non si scorda mai...e infatti anche a distanza di ben 50 anni dal fatidico esame ,gli ex ragazzi della 5 C del 1968 sono ritornati sui banchi del loro Liceo Scientifico Alessando Tassoni di Modena. Dopo la rituale foto di classe davanti all’ingresso della scuola , i già ampiamente “ maturi” sono stati ricevuti con grande calore dalla dirigente scolastica professoressa Stefania Ricciardi, che ha guidato il gruppo in una visita all’attuale struttura , mostrando con soddisfazione tutte le innovazioni che rendono lo “storico” Liceo Tassoni al passo con i tempi .

Ma il momento più emozionante per la 5C del 1968 è stato il sedersi di nuovo nella propria aula, mantenendo le posizioni e i compagni di banco di allora, ed affrontare fra lazzi e risate una prova scritta di matematica opportunamente predisposta da uno dei “maturi”, che per questa volta ha assunto il ruolo di professore. Ma dopo tanto impegno la classe si è concessa un meritato premio: una “gita scolastica” in pullman verso il mare Adriatico e pranzo in un bellissimo locale sulla spiaggia. Con la finalità di tener viva la tradizione formativa dell'Istituto, gli ex allievi della 5C 1968 si sono impegnati con la Dirigente scolastica professoressa Ricciardi, ad attivarsi per creare anche al Liceo Tassoni un’associazioni di ex allievi .