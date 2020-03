Nella notte tra il 27 e il 28 marzo qualcuno ha compiuto una serie di danneggiamenti ai danni delle auto in sosta a Sassuolo. E' successo tra via Due Madonne e via Tien An Men, dove ben 13 veicoli sono stati danneggiati con la rottura dei vetri fissi anteriori e posteriori. Su alcuni mezzi sono anche stati rubati gli oggetti che si trovavano nell'abitacolo. Diversi residenti si sono già recati presso le forze dell'ordine per sporgere denuncia.