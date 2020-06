Rifiuti, escrementi e consumo di droga: degrado al Novi Park

Ancora una volta gli ingressi pedonali al Novi Park piombano nel degrado. La segnalazione di una cittadina riguarda in particolare l’ingresso affianco al locale Bamboo, che nei giorni scorsi si presentava in condizioni indecenti. Tossicodipendenti entrano per consumare eroina e altro, lasciando strisce di stagnola con la quale scaldano la droga lungo le scale e agli angoli d parcheggio. Inoltre ci sono bruciature sui muri, nonché scritte volgarissime sulle pareti. Di recente è stato segnalato anche vomito lungo le scale, urina per terra e vetri rotti.