La movida occupa i parcheggi blu fuori dal locale, automobilista allontanato

"Questa sera non ho potuto parcheggiare perché alcuni stranieri fuori dal locale hanno deciso che i parcheggi sono di loro proprietà e mi hanno intimato di cercarmi un altro parcheggio!". Questa la denuncia che arriva da un lettore di ModenaToday, che sabato scorso ha cercato di posteggiare la propria auto in via Paolo Ferrari, in un parcheggio a pagamento di fronte alla gelateria del civico 62. Un'operazione che però è stata "sconsigliata" e di fatta resa impossibile da chi frequentava il locale, i cui tavolini si spostano ad occupare anche gli stalli per le auto.