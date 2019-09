Ragionieri da 50 anni, a Soliera la cena di classe mezzo secolo dopo

Sono trascorsi 50 anni dai luglio 1969 quando tutti i 25 studenti (Bassi Riccardo, Camurri Marisa, Casarini Severino, Cini Claudio, Ferrari Aldino, Gasparini Luisa, Ghidoni Marco, Gorgò Marcella, Luppi Loretta, Mantovani Lara, Ognibene Artemisia, Pederzoli Bernardino, Preti Angelo, Righi Rosanna, Rossi Milena, Severi Alberto, Sgarbi Silvana, Silvestri Loredana, Soncini Alfredo, Torelli Lisetta, Turchi Vanna, Veroni Maurizio, Villani Carmela, Violi Fiorella, Zanoli Giuliano) dell’allora classe 5° C dell’Istituto Tecnico Commerciale “ANTONIO MEUCCI” di Carpi hanno conseguito il diploma di Ragioneria.

Per celebrare la ricorrenza è stata organizzato una cena che si è tenuta il 12 settembre al ristorante “Porta in tavola” di Soliera. Per i 18 che vi hanno partecipato è stata una piacevole opportunità per ritrovarsi di nuovo insieme dopo tanti anni (l’ultima volta era stata nel 1994 in occasione del 25°).

La serata si è aperta con un brindisi. La degustazione delle ottime pietanze preparate dello chef Fausto Lami è stata l’occasione per divertirsi ed emozionarsi nel ripercorrere l’esperienza scolastica ricordando eventi vari ed aneddoti. Si sono visionate vecchie foto di studenti e professori. Oltre ai ricordi del passato ci si è soffermati anche sulle attività individuali post scuola. Al termine l'impegno di ritrovarsi prossimamente.

Gallery