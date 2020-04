Come visitare la Galleria Estense restando a casa. L'appuntamento del 26 Aprile

Per sentirci un po’ meno soli in queste lunghe giornate, abbiamo pensato di dedicare i primi incontri alla famiglia Estense, duchi di Modena e di Ferrara. Accompagnati nel percorso da una guida, scopriremo assieme le vicende della famiglia. In questo secondo appuntamento tratteremo i duchi di Modena, dal 1598 anno della devoluzione di Ferrara al Papato, che vede costretti i duchi a trasferirsi a Modena, fino alla loro definitiva dipartita dalla città nel 1859.

Più di 250 anni di storia raccontati attraverso i numerosi ritratti e altre opere presenti nelle collezioni estensi; anni difficili, anni di grandi guerre, lotte interne e pestilenze, ma anche anni di vitalità creativa, appassionato collezionismo e grandi personalità.

Visite a cura di Prospectiva

Per partecipare alla visita live collegatevi qui domenica 26 aprile entro le ore 16:00.



Da computer è sufficiente cliccare sul link menzionato.

Da tablet o smartphone è necessario scaricare l'applicazione gratuita:

google meet (per dispositivi Android)

google meet (per dispositivi Apple)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se dopo aver scaricato l'applicazione vi viene chiesto un codice riunione inserite: ruv-rbhj-hpc