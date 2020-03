Cinque modi per visitare Modena e dintorni rimanendo a casa

In occasione di questo periodo in cui tanti modenesi sono a casa secondo quanto previsto dai decreti del Governo, c'è anche più tempo per scoprire al meglio la propria città e il territorio modenese senza dover uscire da casa. Potresti pensare che tutto ciò sia impossibile ed invece condividiamo con te 10 cose che puoi fare in questo periodo:

1. Visitare Modena con VisitModena

E' a disposizione un sito pubblico visitmodena.it che ti consente di scoprire le storie e i luoghi che hanno fatto la storia di Modena e provincia. All'interno del sito è possibile leggere numerosi testi ma anche vedere immagini mozzafiato.

2. Scoprire la Galleria Estense

Sul sito ufficiale della Galleria Estense è possibile vedere numerosi video e fotografie che raccontano una delle gallerie d'arte più belle d'Italia e più invidiate in Europa.

3. Video racconti di storia e folklore modenese

Anche ModenaToday in questi anni ha raccolto numerosi articoli e video sulla storia, le tradizioni, le leggende e il folklore di Modena e della sua provincia. Per scoprirli ti basterà seguire il tag Storia.

4. Viaggio nella Biblioteca Estense

Non solo la Galleria, ma anche la Biblioteca Estense è possibile visitare restando comodamente a casa e con a disposizione un tablet o uno smartphone. Infatti grazie al progetto Collezioni Digitali tutto questo sarà a disposizione.

5. Visita virtuale Unesco Duomo

Infine, è possibile visitare anche il nostro patrimonio Unesco grazie alla Visita Virtuale. Infatti restando a casa davanti al computer o allo smartphone sarà possibile visitare i meravigliosi luoghi del nostro sito Unesco.