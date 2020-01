Vita notturna modenese: cosa fare e dove andare

Se hai scelto Modena per la vita notturna ecco le informazioni che devi sapere per vivere al massimo questa esperienza:

I luoghi del centro storico

Piazza Pomposa: è il cuore della vita giovanile modenese, con numerosi locali specializzati per lo più in cocktail;

è il cuore della vita giovanile modenese, con numerosi locali specializzati per lo più in cocktail; Via dei Gallucci: è il luogo di ritrovo per chi ama la birra e il fascino della cultura irlandese;

è il luogo di ritrovo per chi ama la birra e il fascino della cultura irlandese; Via Taglio e piazza Roma: molto carine di sera e animate da ristoranti, che si trovano sia in via Taglio, sia in Piazza Roma, ma anche nelle laterali;

molto carine di sera e animate da ristoranti, che si trovano sia in via Taglio, sia in Piazza Roma, ma anche nelle laterali; Zona San Francesco : oltre alla presenza della famosissima Osteria Francescana, la zona è ricca di ristorantini e locali tradizionali, e poi perfetta per una passeggiata lungo canalchiaro;

: oltre alla presenza della famosissima Osteria Francescana, la zona è ricca di ristorantini e locali tradizionali, e poi perfetta per una passeggiata lungo canalchiaro; Parco Novi Sad : con il locale Bamboo, anche il parco Novi Sad è una zona di ritrovo per i giovani, non a caso è adiacente a Piazza Pomposa;

: con il locale Bamboo, anche il parco Novi Sad è una zona di ritrovo per i giovani, non a caso è adiacente a Piazza Pomposa; I viali: è l'area che percorre il perimetro sud del centro storico con numerosi locali aperti, specialmente nel periodo estivo;

è l'area che percorre il perimetro sud del centro storico con numerosi locali aperti, specialmente nel periodo estivo; Piazza Grande : a differenza delle zone precedenti, piazza Grande non ha numerosi locali, però è molto affascinante e con ristoranti di elevato livello;

: a differenza delle zone precedenti, piazza Grande non ha numerosi locali, però è molto affascinante e con ristoranti di elevato livello; Piazza XX Settembre: è la piazza adiacente al Mercato Albinelli, ricca di ristorantini e soprattutto locali dove bere cocktail o mangiare tigelle.

I locali di Modena

DISCOTECHE. Le discoteche di Modena sono lo Snoopy in piazza Cittadella 2/3, il Gilda in via Crispo Gaio Sallusti 65, la Crepa in str. Barchetta 469 , il Tube Club in via dei Lancillotto 10/b, il Vibra Club in viale IV Novembre 40/a, il Frozen in strada Contrada 346,

LOCALI NOTTURNI. I locali notturni dove bere e trovare buona musica sono: il Crystal Club in via Bolzano 41, il Bamboo Music&Drink presso il Parco Novi Sad di via Bono da Nonantola 6/A con anche area per ballare esterna, il Cotton Club in corso Canalgrande 86, il Bugs Bunny Club in strada Vaciglio 608, il Marilyn per persone più grandi in via Giardini 404, il Condor in via Nicolò Biondo 194. Ad aggiungersi sono Kill Your Idols in via Jacopo da Porto Sud 487, il Big Bijou in via Lucca 3, lo Juta in via del Taglio 91, 3A Food & Drink in via Sibilla Aleramo 60.