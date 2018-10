I campioncini delle grandi squadre in campo per il 1° Monari Test Match

Domenica 14 ottobre si è svolto presso il nuovo campo sintetico Giuseppe Ferrari della Us Monari il 1° Monari Test Match categoria 2010.

In campo a giocare la manifestazione sono scese Us Monari, Bologna Fc, As Cittadella, Hellas Verona, Imolese Calcio, Modena fc, Sassuolo calcio, Venezia Fc Academy, Virtus Vecomp Verona. I piccoli campioncini delle 9 squadre si sono sfidati in tre gironi da 3 squadre di calcio a 5 giocando così due partite a testa in clima di pura festa con l'obiettivo di divertirsi e confrontarsi con altre importanti realtà della provincia e della regione.

Il Girone Giallo ha visto la supremazia del Sassuolo calcio che ha prima superato non senza difficoltà i padroni di casa della Us Monari al termine di una partita davvero combattuta e poi vinto con la Virtus Verona. Nella restante sfida è stata la Monari a portare a casa la vittoria che gli permetterà di giocare il gironcino delle seconde.

Nel Girone Verde ad impressionare per gioco e personalità è stato l'Hellas Verona che ha subito dimostrato la propria supremazia contro il Modena dove ha vinto e convinto. I canarini hanno provato a rifarsi con il Cittadella ma anche in questo caso ha avuto la meglio la squadra avversaria. Il derby veneto è stata la partita più emozionante del torneo con le due squadre autori di una partita frizzante e piena di occasioni da gol da entrambe le parti. A portare a casa l'intera posta in palio gli scaligeri con il risultato di 8 a 3.

Il Girone Blu ha visto sfidarsi invece Bologna, Imolese e Venezia. Nel derby emiliano che ha poi deciso il girone a spuntarla è stato il Bologna più bravo a concretizzare le numerose occasioni da rete a differenza della squadra di Imola. Nelle due successive sfide sempre le squadre emiliane hanno entrambe battuto il Venezia al termine di partite con continui ribaltamenti di fronte ed occasioni da rete.

Gli oltre 100 bambini in festa torneranno così a sfidarsi Domenica 10 marzo 2019 nella giornata conclusiva della manifestazione in altri tre gironi da tre squadre in base ai risultati della prima fase di qualificazione. Ma la grande vittoria della giornata è stato il meraviglioso clima di gioia e divertimento che sanno regalare i bambini a questa età e che riappacifica il mondo a questo sport.

