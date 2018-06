Nuoto, i risultati del 44° meeting Città di Modena

Si è conclusa l’edizione numero 44 del meeting città di Modena. In un edizione che per scelta è finita in una data che rispetto al passato ha un poco penalizzato le presenze, la città ha potuto però ammirare all’opera i due talenti locali più cristallini. Finalmente presenti una pimpante Tania Quaglieri, che ha aperto la manifestazione aggiudicandosi in 30”19 i 50 dorso, e Lorenzo Mora che in 26”64 sulla medesima distanza ha centrato il successo e per entrambi le migliori prestazioni cronometriche della manifestazione.

La nonantolana della Sea Sub ha così testato la distanza che dovrebbe vederla impegnata ai prossimi Giochi del Mediterraneo in programma la prossima settimana a Tarragona in Spagna, per poi in prospettiva ritrovarla al 7Colli romano in cui si presenterà anche il carpigiano delle Fiamme Rosse/ Amici del nuoto MO.

Alla fine delle due serate di gara, il 44° Trofeo Città di Modena o Ghirlandina come ancora tanti continuano a chiamarlo, è andato al Team Nuoto Modena che con 800 punti ha prevalso sui Nuotatori Modenesi e gli ospiti di Sea Sub Modena nell’ordine.

Il 3° trofeo Sea Sub Modena, che premia invece le migliori prestazioni della categoria Ragazzi, sono andate entrambe ad atleti del TNM con Simone Montanari e Veronica Soli entrambi ottenuti con le vittorie conseguite nei 400 stile libero in 4’24”63 e 4’39.67

In entrambe le giornate impegnati sulla distanza dei 50 metri dorso rana e stile libero, si sono impegnati nelle varie batterie anche 6 atleti disabili dell’Asham Modena che alla fine sono stati premiati dall’Assessore allo sport Guerzoni e dalla signora Paola Francia.

Gallery