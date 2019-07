Cfaremo, apre la campagna abbonamenti del Modena Calcio

Il Modena Fc ha presentato la campagna abbonamento per la prossima stagione di Serie C, che comincia il 2 agosto. #Cfaremo rispettare è l'hastag iconico e ricco di significato scelto dalla società come slogan per la campagna e per la stagione e venire.

Dal 2 al 9 agosto i vecchi abbonati avranno il diritto di prelazione per rinnovare il proprio posto allo stadio; dal 2 agosto la vendita è libera sui posti che non sono in prelazione. Il secondo periodo di vendita parte il 12 agosto. I prezzi di ogni singolo abbonamento sono ovviamente molto convenienti e permettono ai tifosi di avere in omaggio tante partite rispetto al biglietto singolo. Gli abbonamenti saranno in vendita in tutte le filiali della Bper Banca.

Costo degli abbonamenti:

Tribuna autorità 600 euro (settore T)

Tribunissima laterale 450 euro (settore D)

Tribuna coperta 200 euro (ridotto: donne, under 16, over 65 e invalidi 150 euro), under 12 – 75 euro. (settori A, B, E, F).

Tribuna Scoperta 120 euro (ridotto: donne, under 16, over 65 e invalidi 90 euro), under 12 – 45 (Settori P, S, X, Y, Z)

Poltronissime 150 euro (ridotto: donne, under 16, over 65 e invalidi 120 euro), under 12 – 60 euro. (Settori B, C, D, E).

Distinti laterali settore non in vendita

Gradinata scoperta settore non in vendita

Curva Montagnani 105 euro (ridotto: donne, under 16, over 65 e invalidi 75 euro)

Prezzi biglietti singola gara:

Tribuna autorità 40 euro, ridotto 35 euro (settore T).

Tribunissima laterale 35 euro, ridotto 30 euro (settore D).

Tribuna coperta 25 euro, ridotto 20 euro (settori A, B, E, F).

Tribuna Scoperta 20 euro, ridotto 15 euro (Settori P, S, X, Y, Z)

Poltronissime 23 euro, ridotto 18 euro (Settori B, C, D, E).

Distinti laterali settore non in vendita

Gradinata scoperta settore non in vendita

Curva Montagnani 15 euro, ridotto 10 euro.

Per ridotto si intende: donne, under 16, over 65 e invalidi. I bambini fino a 5 anni non pagano. Per sottoscrivere il tagliando stagionale è obbligatorio fare la Modena Card (qui tutti i dettagli), obbligatoria dai 6 anni in avanti.

