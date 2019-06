Campagna abbonamenti Modena Volley, toccata quota 2300 tessere

Vendita libera, dopo la prima trance dedicata alla conferma degli abbonati, andata a gonfie vele, è partita oggi la seconda parte. Da oggi spazio ai nuovi abbonati : la cossidetta vendita libera ! Vendute 400 tessere in un giorno, al momento quindi si è arrivati a quota 2300 totali, numeri impressionanti.

Gli abbonamenti si possono acquistare presso le filiali Bper su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i settori Tribunissima e Centralissimi potrete ricevere informazioni al seguente indirizzo mail biglietteria@modenavolley.it . Abbonamenti numerato e riservato a parte per la Curva Ghirlandina. In caso di furto o smarrimento la tessera non potrà essere restituita.