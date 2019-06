Modena Volley, circa un migliaio di abbonamenti rinnovati

Numeri come sempre importanti per la campagna abbonamenti della prossima stagione di Modena Volley. Naturalmente si parla del rinnovo delle tessere della stagione appena conclusa, poi sarà tempo dei nuovi abbonati. Dal 29 maggio a oggi circa un migliaio di tessere rinnovate per il "Tempio" del Volley. Il Pala Panini punta sempre al pienone.

La prelazione dura fino al 14 giugno, compreso. Dal 18 del mese si potrà acquistare il nuovo abbonamento.

Potete scrivere per informazione all’indirizzo mail della società di Viale dello Sport: biglietteria@modenavolley.it . Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al seguente link.