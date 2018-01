Calcio, ecco i volti della nuova Accademia Modena 1912

L'Accademia Modena 1912, nata dalla recente fusione tra scuola calcio e parte del settore giovanile del Modena Fc, ha presentato iieri sera il nuovo organigramma e il nuovo staff di lavoro, che avrà il non certo agevole compito di ottimizzare il patrimonio umano e professionale creato negli anni nel vivaio canarino. Una ricchezza sportiva da non disperdere, anche e soprattutto per tutelare i 200 tra bambini e ragazzi che un giorno - speriamo non troppo lontano - si affacceranno tra le fila della futura società canarina professionistica.

Il Consiglio, sotto la Presidenza del dott. Massimiliano Pizzi, ha confermato il Responsabile dell'attività Fabio Dall'Omo, la guida Tecnica viene affidata a Roby Malverti come Direttore Tecnico affiancato dal coordinatore Roberto Valmori che bene ha fatto sino ad ora nella scuola calcio. Sempre in ambito tecnico novità con il ritorno nel Modena di una figura storica come quella di Gianfranco "Caco" Borsari che si occuperà dell'area scouting.

Chi si occuperà della parte coordinativa del movimento sarà il Prof. Alessandro Brandoli che sino a pochi mesi fa ha lavorato prima con la prima squadra poi con la Berretti. Confermato Andrea Garuti come coordinatore area portieri ed è stato inserito anche il preparatore Gianni Bedogni già nel vivaio.

Altra figura storica del vivaio al timone dell'Accademia in veste di coordinatore organizzativo, sarà Gian Franco Giovanardi che si occuperà degli "ingranaggi" dell'attività insieme a Gabriele Lusoli​​​​.

La segreteria sportiva è affidata ad un'altra figura storica del vivaio canarino, Roberto Bellei, mentre il magazziniere diventa Secondo Bosi coadiuvato da persone di lunga militanza nei gialli come ad esempio Monzani, Marchesini e Marchi e tanti altri che si sono uniti nel nome del Modena e per ridare al vivaio il lustro che merita. Anche l'aspetto sanitario è stato tenuto in grande considerazione trovando il coordinatore Ignazio Ambla e il fisioterapista ROberto Benedetti.

Capitolo squadre. I 2005 saranno guidati come da inizio anno da Cavalieri mentre la squadra 2006-2007 è stata affidata a mister D'Aloisio già alla guida dei 2006. Nulla cambia dai 2008 ai 2013 dove lo staff tecnico non ha subito variazioni, con la conferma della presenza degli ex giallo blu Ricchi, Nicoletti e Minozzi per citarne qualcuno.

