Accademia Taekwondo Modena, 15 medaglie agli Interregionali

Domenica 8 dicembre si è svolto il Campionato Interregionale Emilia Romagna a Forlimpopoli con oltre 250 atleti partecipanti: L'Accademia Taekwondo Modena , guidata dal Maestro Andrea Rocciola e dal Maestro Federico Guerrieri ha condotto in gara 17 atleti conquistando 15 medaglie e arrivando 6° nella classifica per società ad una sola medaglia dalla coppa.

Nella Gara di ieri spiccano le 6 medaglie d'oro conquistate dalle Gemelle Zahraa Kachakeche e Miriam Kachakeche che vincono entrambe la finale per Ko Tecnico; il 3° oro della squadra piccoli lo conquista Hajar El Koudri anch'essa vittoriosa prima del limite per Ko tecnico; nella Categoria Junior- Senior Oro Per i Fratelli Branly Soliz Flores, che vince per KO la finale, e Cielo Flores che vince entrambi i combattimenti con largo margine sull'avversaria; il sesto oro infine è stato conquistato da Aleksandra Righi che vince entrambi i combattimenti per KO prima del 2° round.

4 sono, invece, le medaglie d'argento conquistate dall'Accademia Taekwondo Modena con Alice Marchionna che vince nettamente la finale e perde di poco in finale; Argento anche per Alex Ragusa e Daniele Uccheddu autori di due incontri a testa combattuti con grande tecnica, grinta e senza mai mollare fino alla fine; ultimo argento per Matilde Sacerdoti che vince nettamente la finale e perde di poco la finale.

Infine arricchiscono il medagliere anche 5 bronzi conquistati con i Piccoli Marius Cornei,Abdellah Aouachi ed Eva Persichini,che combattono bene e con grande grinta; bronzo anche per Federico Melloni e Adam Nheri che lottano fino alla fine ma perdono di poco la propria semifinale:

Sfiorano solo il podio Kurt Alagasi e Gerard Cipriano che vanno ad un passo dal bronzo.

Soddisfatti i Maestri Andrea Rocciola e Federico Guerrieri della Prestazione dei propri atleti, per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto in meno di 2 anni di attività che ha portato l'Accademia Taekwondo Modena ad essere tra le migliori società dell'Emilia Romagna.