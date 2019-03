I successi dell'Accademia Taekwondo Modena a Bari

Terminata la bellissima esperienza , la prima lunga trasferta per gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena impegnati nello scorso week end al Campionato Interregionale Puglia a Bari. Abbiamo conquistato 1 medaglia d'oro con Amine Kerroud dopo 4 incontri dominati e ben 4 bronzi con Francesco Bega all'esordio ed autore di 2 ottimi combattimenti e Nel Gerard Cipriano in continua crescita tecnica ed agonistica. Bronzo anche per Fabio Dell'Aquila e Vittorio Claudi frenati un pò dall'emozione ma autori di buoni combattimenti.

"Ringraziamo il Maestro Andrea Rocciola ed il Tecnico Federico Guerrieri per l'ottimo lavoro e per la preziosa collaborazione grazie a Rosario Claudi. Prossimo appuntamento per gli atleti 13-14 aprile a Savona.. Complimenti a tutti".

Gallery