Le Piovre della Acetum Cavezzo vincono con San Lazzaro e restano in vetta alla classifica

L’Acetum Basket Cavezzo riesce ad avere la meglio su BSL San Lazzaro, al termine di una partita complicata, che ha visto le “Piovre” mantenere l’imbattibilità dopo tre gare.

Giallonere che partono forte, con un 7-0 targato Calzolari e Zanoli. San Lazzaro però con il passare dei minuti prende le misure della partita; prima resiste, poi nel secondo quarto sull'asse Zarfaoui-Trombetti mette la freccia (21-25 all'intervallo), approfittando dell'imprecisione dell'Acetum al tiro dal campo in questo parziale.

Ad inizio ripresa la svolta della sfida: due triple ravvicinate di Zanoli ricuciono il gap e rimettono avanti le “Piovre” (37-32), che poi allungano con Marchetti e soprattutto nell'ultimo quarto con una Calzolari decisiva dalla lunga distanza, che dilata il divario e mette al sicuro la vittoria. Finisce 55-43 per l'Acetum, buon viatico per il prossimo match di cartello contro le Tigers Parma, domenica 28 ottobre in terra ducale.

ACETUM CAVEZZO - BSL SAN LAZZARO 55-43

(15-8, 21-25, 42-36)

ACETUM CAVEZZO: Bocchi 2, Bassoli, Zanoli 14, Gasparetto ne, Balboni, Marchetti 9, Righini ne, Finetti 2, Brevini 8, Calzolari 18, Bellodi 2. Allenatore Carretti

BSL SAN LAZZARO: Ghigi, Melchioni 4, Talarico 7, Viviani 4, Torresani, Zanetti 2, Magliaro, Trombetti 7, Zarfaoui 11, Raffaelli 2, Mantovani 6. Allenatore Dale'

Arbitri: Manzi di Cento e Di Marco di Ferrara

Note: spettatori 200 circa. Nessuna uscita per 5 falli. Tiri liberi Cavezzo 6 su 11, San Lazzaro 10 su 20