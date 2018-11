La Acetum Cavezzo trova la settima vittoria consecutiva contro Cesena

Le “Piovre” centrano il settimo successo consecutivo contro una volitiva Virtus Cesena, che ha messo alla prova le giallo-nere in modo più severo di quanto non dica lo scarto finale. I primi 10 minuti - molto ben giocati dall’Acetum e chiusi con un eloquente +14 (25-11) – facevano presagire tutt’altro tipo di gara. Invece le ospiti hanno avuto il merito di riorganizzarsi, e grazie ad un’efficace difesa a zona combinata con qualche disattenzione delle “Piovre”, nei due quarti centrali partiva una lenta ma costante rimonta targata Giubilei-Currà-Aleotti che portava le romagnole sul -6 alla terza sirena (52-46).

Per Cavezzo c’era bisogno a questo punto di vincere la partita una seconda volta: ed ecco puntuali Calzolari (una sicurezza), Finetti (ritoccato il top di punti in stagione), Brevini, Marchetti e Bocchi confezionare un ultimo quarto assai consistente (23-15 il parziale) per chiudere a +14 sulla sirena. Bene così: imbattibilità stagionale e vetta della classifica mantenute.

Dopo tre partite interne consecutive, le “Piovre” capoliste sono ora attese da un doppio impegno "on the road", a partire da domenica prossima 25 novembre sul parquet piacentino di Calendasco.

Basket serie B femminile, 7° giornata di andata:

ACETUM CAVEZZO – SIROPACK VIRTUS CESENA 75-61

(25-11, 37-28, 52-46)

ACETUM CAVEZZO: Siligardi ne, Bocchi 8, Bassoli, Zanoli 7, Gasparetto, Marchetti 10, Righini ne, Finetti 17, Brevini 11, Calzolari 18, Bellodi 4. Allenatore Carretti

SIROPACK VIRTUS CESENA: Sabbatani, Giubilei 14, Zoffoli, Lolli Ceroni 7, Bollini 2, Battistini, Porfiri ne, Currà 12, Valentini 6, Semprini 6, Aleotti 14, Farneti. Allenatore Lisoni

Arbitri: Saletti di Ferrara e Cascioli di Carpi

Note: spettatori 160 circa; nessuna uscita per 5 falli. Tiri liberi Cavezzo 6 su 11, Cesena 8 su 11