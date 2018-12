L'Acetum Cavezzo chiude l’anno a Parma con l’ennesimo successo

L’Acetum Basket Cavezzo chiude positivamente l’anno solare 2018 con una vittoria importante, contro un avversario di tutto rispetto, qual’è Magik Parma. Le “Piovre” cominciano con il piede giusto il girone di ritorno, superando a domicilio il Magik Parma al termine di una gara giocata con grande applicazione e maturità. Le giallonere entrano bene in partita (0-5 al 2°), Parma risponde (7-5) ma poi due contropiedi di Gasparetto e i canestri di Brevini lanciano le Piovre ad un vantaggio in doppia cifra già alla fine del primo quarto (17-28).

Dopo un secondo quarto in equilibrio, con distanze pressoché invariate all’intervallo (+12 esterno: 28-40), Cavezzo da la spallata decisiva nel terzo quarto, con Zanoli che segna e inventa per le compagne. La solita Calzolari (19 punti, top scorer di serata), poi Brevini e soprattutto Bocchi (15 punti per lei, season high) neutralizzano i tentativi di rimonta di un pur volonteroso Magik, che con Zuin, Zambon, Lucca e Tringale prova a ricucire il gap, senza esito. Ultimo quarto in controllo per l’Acetum, che chiude a +18 alla sirena (54-72) con i primi due punti segnati in serie B da Maini su tiro libero. Applausi.

Dopo la sosta natalizia, le ragazze di coach Carretti torneranno in campo martedì 8 gennaio a Bologna per il recupero della 9° giornata di andata con la Libertas. A seguire, sabato 12 gennaio, la prima partita in casa del girone di ritorno: il derby con Finale Emilia.

MAGIK STAFF PARMA – ACETUM CAVEZZO 54-72

(17-28, 28-40, 41-57)

MAGIK STAFF PARMA: Pederzolli 2, Raggi ne, Lucca 9, Salsi ne, Tringale 6, Aiello 9, Zuin 15, Nuzzo ne, Molinari 2, Costa 5, Zambon 6. Allenatore Panziroli

ACETUM CAVEZZO: Siligardi, Bocchi 15, Bassoli, Zanoli 17, Gasparetto 8, Marchetti, Righini, Finetti ne, Brevini 11, Calzolari 19, Bellodi ne, Maini 2. Allenatore Carretti

Arbitri: Fusetti e Grazioli di Ferrara

Note: spettatori 100 circa. Uscita per 5 falli Bassoli. Tiri libero Parma 16 su 25, Cavezzo 7 su 8