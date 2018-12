Acetum, le "Piovre" vincono a Puianello e restano imbattute

Le Piovre della Acetum Cavezzo chiudono il girone d’andata con un ruolino di marcia immacolato. Sull’ostico campo dei Giullari, un Acetum pur rimaneggiato (out Balboni e Finetti) vince con autorità, segnando la contesa già nel primo tempo (25-43 all’intervallo). Cavezzo comincia subito a macinare gioco e canestri. Sotto la regia illuminata di Zanoli si esaltano le qualità balistiche di Calzolari (top scorer e MVP di serata), di Marchetti e dell’ex di turno Brevini; in difesa le giallonere contengono a dovere le bocche da fuoco locali e si lanciano in transizione, trovando canestri rapidi.

Nella ripresa i Giullari provano a ridurre il gap, ma l’Acetum mantiene saldo il controllo delle operazioni fino al +23 dell’ultima sirena (49-72). Bene così.

Le ragazze di coach Carretti torneranno in campo domenica 23 dicembre a Parma – sponda Magik Staff – per la prima giornata del girone di ritorno: sarà questa l’ultima gara dell’anno solare 2018.

CHEMCO GIULLARI DEL CASTELLO PUIANELLO – ACETUM CAVEZZO 49-72

(13-23, 25-43, 39-60)

CHEMCO GIULLARI DEL CASTELLO: Pieracci, Boiardi 10, Miari 2, Costi 9, Fontanili, Ligabue 4, Codeluppi, Fedolfi 9, Giorgi 7, Montanari 8, Stefani. Allenatore Ligabue, assistente Olivari

ACETUM CAVEZZO: Siligardi, Bocchi 6, Bassoli 2, Zanoli 12, Gasparetto, Marchetti 9, Righini, Brevini 15, Calzolari 26, Bellodi 2. Allenatore Carretti, assistente David

Arbitri: Ronda di Fiorenzuola (Pc) e Sogni di Borgonovo Val Tidone (Pc)

Note: spettatori 100 circa