Basket, a San Lazzaro primo stop stagionale per l'Acetum Cavezzo

Le “Piovre” in formazione ultrarimaneggiata (assenti Zanoli e Brevini; solo in panchina ma indisponibile Gasparetto) accusano in terra bolognese la prima sconfitta stagionale. Coach Carretti schiera quintetti con tante giovanissime in campo contemporaneamente: per loro una preziosa esperienza al cospetto di una formazione solida e ambiziosa come San Lazzaro. Top scorer di serata la solita indomita Calzolari che sigla 22 punti personali.

BSL SAN LAZZARO - ACETUM CAVEZZO 67-45

(17-14, 37-28, 47-33)

BSL SAN LAZZARO: Torresani 11, Melchioni 6, Magliaro 7, Viviani 5, Talarico 9, Zarfaoui 8, Panighi 5, Trombetti 8, Ghigi, Raffaelli 7. Allenatore Dale'

ACETUM CAVEZZO: Siligardi 4, Bocchi 6, Bassoli, Gasparetto ne, Marchetti 1, Righini, Maini 6, Berra, Calzolari 22, Bellodi 4. Allenatore Carretti

Arbitri: Tugnoli e Rossi di Bologna

Note: spettatori 200 circa. Uscite per 5 falli Calzolari e Bellodi