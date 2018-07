Modena Volley, acquistato il giovanissimo Marco Pierotti dalla A2

Marco Pierotti è il volto nuovo del PalaPanini. Il giovane, classe 1996, è reduce da un’ottima stagione in A2 a Bergamo dove si è imposto come uno dei migliori schiacciatori della categoria e dalla medaglia d’oro conquistata ai Giochi del Mediterraneo a fianco del gialloblù Giulio Pinali.

“Arrivare a giocare a Modena - spiega Marco Pierotti - è il coronamento di un sogno, è ciò a cui ogni pallavolista aspira quando inizia a praticare questo sport, essere allenato da Velasco poi, è qualcosa di straordinario. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, di imparare tanto dai campioni che avrò al mio fianco, di lavorare in allenamento e dare una mano quando sarà chiamato in causa. L’oro ai Giochi del Mediterraneo? E’ stata una grande esperienza e una bella medaglia anche perché giocavamo contro nazionali con atleti di età più elevata della nostra, vincere in maglia azzurra è speciale”.

Il giocatore è nato a Fano il diciannove giugno del 1996, ed è alto 1, 93 metri. Ha iniziato la sua carriera nel 2015 a Potenza, e le ultime due le ha trascorse a Bergamo in A2, ora è pronto a fare il grande salto a Modena, potrà grazie agli insegnamenti del maestro Velasco diventare il nuovo Argenta ? Modena spera di trovare in Pierotti un grande campione, fresco campione ai Giochi del Mediteranneo insieme a Pinali.