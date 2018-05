Micah Christenson è un giocatore gialloblu, ufficializzato l'ingaggio del regista americano

Micah Christenson è un nuovo giocatore di Modena Volley. Il palleggiatore Usa ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto biennale e con Ivan Zaytsev andrà a comporre una diagonale di livello mondiale.

Il regista, protagonista nella vittoria di Scudetto e Coppa Italia con Civitanova due stagioni fa, vanta nel proprio palmares anche un bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016, un oro nella World League 2014 di Firenze e un bronzo in quella di Rio 2015, oltre all’oro nella Coppa del Mondo svoltasi in Giappone nel 2015 nella quale è stato premiato come miglior palleggiatore. Sempre con la nazionale Usa ha conquistato due Campionati Nordamericani, nel 2013 e nel 2017, nel primo ha vinto il premio come miglior palleggiatore e miglior battitore, in quello dello scorso anno è stato eletto Mvp della manifestazione continentale.

Queste le prime parole in gialloblu di Christenson: “Giocare a Modena è un grande onore, è un club con una storia incredibile, sarà qualcosa di unico entrare in campo con la maglia gialloblù. Sono stato tante volte al PalaPanini, c’è un pubblico straordinario, pensare di entrarci da padrone di casa è fantastico e sono pronto a dare sempre il massimo, in partita e in allenamento. Essere allenato da Velasco è una grande opportunità, uno stimolo in più, è una leggenda che ha fatto e sta facendo la storia del volley, voglio imparare tanto da lui e dal suo staff. Io e Zaytsev? Beh, penso che saremo forti, una grande diagonale, a entrambi piace lavorare tanto e lo faremo insieme a tutti i nostri compagni, campioni che conosco e coi quali voglio crescere, noi vogliamo vincere, a Modena si va in campo sempre per vincere”