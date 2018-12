Adrense Modena 1 - 1 | Solo un pareggio, ora arriva la Pergolettese

IL MATCH - Partenza col brivido per i canarini con l’Adrense che colpisce un palo al 10’. Sul rovesciamento di fronte però passano in vantaggio gli uomini di Apolloni con Montella, rientrato dalla squalifica, che approfitta di un pallone dimenticato nell'area avversaria e lo butta in rete. Ancora Montella al 20' cerca la doppietta ma il suo tiro viene deviato in corner. Il match poi diventa abbastanza equilibrato con le squadre che si alternano al possesso palla senza creare occasioni significative. Buona parata di Dieye al 35' che non scuote più di tanto gli equilibri della partita. Incredibile al 41' quando Ferretti di testa dal fondo la rimette in mezzo ad un metro dalla porta dove Pettarin stoppa con qualche difficoltà, poi a porta praticamente vuota riesce a mandarla fuori dal palo. Appena rientrati dagli spogliatoi arriva il pareggio dei padroni di casa con Ferrari che tira da fuori area un rasoterra e batte Dieye. Al 63’ Festa respinge un buon tiro di Pettarin da distanza ravvicinata. Al 73’ vicina al vantaggio l’Adrense con Martinez che davanti alla porta calcia alto. Partita ancora aperta a qualsiasi risultato con le due squadre che si equivalgono in campo. Nel finale i canarini devono contenere l’Adrense che sembra avere più carica e più voglia di vincere questa partita. Finisce con il secondo pareggio consecutivo del Modena che si fa avvicinare pericolosamente dalla Pergolettese in classifica; domenica lo scontro diretta diventa quindi importantissimo con le due formazioni separate solo da due punti.

ADRENSE (4-3-3): Festa; Torri, Rossi, Tagliani, Farimbella; Faini (78′ Villa), Mozzanica, Ferrari; Ademi (86′ Milanesi), Martinez, Bardelloni. A disp.: Ridzal, Fiorentino, Bertoni, Paissoni, Fossati, Nolaschi, Zugno. All.:Volpi

MODENA (4-3-3): Dieye 5.5; Ndoj 5.5, Perna 6, Berni 5.5, Magliozzi 5.5 (83′ Zanoni s.v.); Messori 6, Loviso 5.5 (69′ Boscolo Papo s.v.), Pettarin 5.5; Baldazzi 5.5 (65′ Sansovini s.v.), Ferretti 5.5 (59′ Ferrario s.v.), Montella 6.5 (88′ Falanelli s.v.). A disp.: Piras, Gerace, Parisi, Bellini. All.: Apolloni

ARBITRO: Sig. Salvatore Morabito di Taurianova

RETI: 11’ Montella, 46’ Ferrari

NOTE: ammoniti Ferrari, Perna, Rossi, Ademi, Messori

