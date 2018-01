Adunata a Corlo di Formigine della Nazionale Italiana di Calcio Amputati

Si raduna la Nazionale Italiana di Calcio Amputati a Corlo dal 25 al 28 gennaio, per riprendere la preparazione tecnica in vista dei Mondiali del Messico in programma dal 24 ottobre al 10 novembre prossimi. Il primo raduno dell’anno, e primo appuntamento sotto l’egida della FISPES, si svolgerà dal 25 al 28 gennaio al Campo Sportivo di Corlo di Formigine, in provincia di Modena. I tecnici nazionali Renzo Vergnani e Paolo Zarzana avranno la possibilità di verificare la condizione tecnica di 18 atleti veterani e di provare l’inserimento in squadra di 6 nuovi ragazzi amputati.

Ogni giorno sono previste due sessioni di allenamento ad ingresso libero, una mattutina alle 10 e una pomeridiana alle 15:30. Nel pomeriggio di venerdì 26 alle 15:30, ci sarà una partita amichevole contro la Nazionale Sacerdoti, utile test per provare varie soluzioni tattiche. Non mancheranno i momenti di incontro con i ragazzi in età scolare, durante i quali i giocatori della Nazionale racconteranno le proprie esperienze e faranno provare agli studenti il calcio con le stampelle. La rappresentativa italiana saluterà Corlo domenica mattina con un torneo di calcio a 5 “integrato”, in cui i giovani delle scuole calcio locali del 2005 giocheranno in squadra con gli Azzurri.

Il CT Vergnani dichiara: “Questo è un anno fondamentale per il nostro team. Vogliamo dimostrare di essere in grado di giocarcela alla pari con le squadre più forti ai Mondiali in Messico. È importante iniziare con la giusta grinta e concentrazione e non lasciare nulla al caso. Abbiamo programmato un anno ricco di impegni e di test match internazionali e il raduno di Corlo rappresenta un primo tassello fondamentale per costruire un gruppo compatto e affiatato”.

Al termine dei quattro giorni di raduno saranno diramate le convocazioni per il primo evento ufficiale della Nazionale di Calcio Amputati, il triangolare “Coppa della Fortuna”, del 2 e 3 febbraio a Fano, che vedrà contrapposta l’Italia ai campioni europei della Turchia e alla Francia.

Programma completo

Mercoledì 24: arrivo dei primi 9 atleti che sosterranno un allenamento a ranghi ridotti alle ore 17:00. In serata alle 20.00 incontro con i giovani della Parrocchia di Corlo Via Battezzate.

Giovedì 25: prima dell’allenamento della mattina delle ore 10:00, la Nazionale sarà ospite della scuola Primaria Don Mazzoni di Corlo. Secondo allenamento previsto per le 15:30.

Venerdì 26: alle 8:15 incontro con gli studenti della scuola Secondaria Calvino di Modena. A seguire allenamento mattutino. Test match contro la Nazionale Sacerdoti alle 15:30.

Sabato 27 : allenamenti alle 10:00 e alle 15:30.

Domenica 28: torneo di calcio a 5 integrato “Formigine in Campo” alle 10:00 con i ragazzi del 2005 delle scuole calcio locali.