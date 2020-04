Corsi per i ragazzi e Run With Us, allenamenti online con La Fratellanza

L’epidemia di Coronavirus non ha solamente bloccato tutte le attività sportive, ma ha obbligato anche le aziende a mutare il proprio modo di lavorare, dando sempre più spazio allo smart working. Per non restare con le mani in mano, quindi, anche La Fratellanza si è orientata a questo tipo di soluzione per quanto concerne le proprie attività di base. E’ così che in questi giorni hanno preso nuovo slancio sia i corsi per i più piccoli, sia il progetto Run With Us, grazie allo spirito d’innovazione di società e tecnici coinvolti oltre che di tutti coloro che fino a poche settimane fa affollavano il Campo Scuola di Modena.

Per quanto riguarda i più piccoli da ieri è partita sul sito web della società e su Youtube una serie di appuntamenti settimanali rivolti a Cadetti, Ragazzi ed Esordienti con la pubblicazione di video allenamenti realizzati dai tecnici del settore giovanile Sara Baraldi, Alessia Boldrini, Valentina Cappi, Davide Cavaliere, Giacomo Drusiani, Martina Ferrari, Giuseppe Mestucci, Lucia Quaglieri e Riccardo Serra che potranno essere seguiti dai ragazzi, ma anche amici, genitori o fratelli in qualsiasi momento della giornata.

In particolare per i più ‘grandi’, Ragazzi e Cadetti, l’obiettivo è quello di continuare a stimolare abilità e capacità acquisite durante la prima parte di stagione, mentre per gli Esordienti l’obiettivo è quello di continuare a stimolare la fantasia e voglia di divertirsi tramite una serie di sfide sempre nuove.

Per i tanti Runners che hanno aderito al progetto Run With Us, invece, è stato programmato un calendario di lezioni online con l’obiettivo di continuare a coltivare la passione per la corsa e di proseguire nel modo migliore possibile il percorso intrapreso nei mesi scorsi. Le lezioni saranno tenute dai tecnici di Run With Us in appuntamenti fissi il martedì sera dalle 19 alle 20 e il sabato mattina dalle 10:30 alle 11:30.