Allenamento congiunto di crossfit e bowling per i ragazzi di Ness1 Escluso e della CdR

All'interno del Progetto Educativo “Campioni della Vita” della Junior Tim Cup Il Calcio negli Oratori, Ness1 Escluso ha ospitato due momenti di vera integrazione, ma anche di socialità e divertimento.

Undici ragazzi classe 2005 della squadra di calcio della Città Ragazzi di Modena hanno condiviso l'allenamento settimanale di Crossfit al Crossfit Modena e quello di Bowling al Sottosopra Bowling di Modena con i ragazzi di Ness1 Escluso, il progetto voluto da Fabio Galvani che offre la possibilità di fare attività sportiva in modo gratuito ai ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico o disturbi dello sviluppo.

Due momenti di “unione”, di sport come concreto momento per stare insieme senza differenze, per creare relazioni, amicizie e consapevolezze.

“E' stato un pomeriggio di gioco e divertimento per tutti – ha sottolineato Marcella Vaccari (Responsabile Progetti Educativi di Ness1 Escluso) – I valori dello sport in questo modo non sono stati “elencati” ma davvero “vissuti” in prima persona dai ragazzi. Ringrazio il Csi che ha istituito questo momento che per noi è diventata un'opportunità di integrazione vera”