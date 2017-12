I nuotatori dell’Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena raggiungono la finale

Con le ottime prestazioni offerte nelle gare della Coppa Caduti Brema, svoltesi sabato 23 dicembre a Riccione, la squadra maschile ha ottenuto il settimo posto assoluto conquistando, per la prima volta nella sua storia, il diritto di disputare la finale della serie A1 in programma per il prossimo 15 aprile.

Gli otto atleti schierati per l’occasione, Stefano Ballo, Matteo Beretta, Matteo Cattabriga, Vittorio Coloretti, Michele Iotti, Lorenzo Mora, Matteo Sogne e Francesco Verzani, sono riusciti a raggiungere questo prestigioso risultato attraverso una serie di generose prestazioni individuali capaci di esaltarne il collettivo e così classificare in settima posizione nazionale assoluta la squadra maschile.

Con questo entusiasmante traguardo di squadra si chiude un anno agonistico che, per quanto ricco di risultati prestigiosi, ricordiamo tra i tanti la partecipazione di Lorenzo Mora con la Nazionale Assoluta ai recenti Campionati Europei di Vasca Corta svoltisi a Copenhagen dal 06 al 10 Dicembre, è stato funestato dalla prematura scomparsa dell'atleta Mattia Dall’Aglio.

Gli atleti che hanno raggiunto la serie A1, l’allenatore Luciano Landi, il Presidente dell'Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena Mirco Merighi e il Comandante Provinciale VV.F. Arch. Gennaro Tornatore, hanno voluto dedicare questo successo proprio al ricordo di Mattia Dall’Aglio, al suo talento e alla sua dedizione allo sport del nuoto.