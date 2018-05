Modena Calcio, domani il giorno della verità. Muzzarelli incontra i tifosi al Braglia

E’ stata convocata per le 17.30 di venerdì 18 maggio nella sala del Consiglio comunale la commissione consiliare Servizi del Comune di Modena, presieduta da Tommaso Fasano, per la comunicazione del sindaco Gian Carlo Muzzarelli sull’Indagine conoscitiva rivolta a soggetti singoli o raggruppati interessati a rappresentare la città di Modena in un campionato ufficiale Figc/Lnd per la stagione sportiva 2018-2019.

In commissione, quindi, verranno illustrati gli esiti del lavoro della commissione tecnica nominata il 27 aprile per valutare le proposte presentate e il sindaco annuncerà la decisone assunta dall’Amministrazione comunale in merito al futuro del Modena calcio, cioè su quale sarà la società che il Comune indica alla Figc e alla Lega nazionale dilettanti ai fini dell’ammissione al campionato di calcio 2018\2019 in rappresentanza della città.

Alle 19.30, e fino alle 21, il sindaco poi incontrerà giornalisti e tifosi allo Stadio Braglia, in via Monte Kosika 130. Si accede dal cancello dell’ingresso pullman e l’incontro si svolge nel cortile nell’area della sala stampa dello stadio.