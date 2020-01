Conto alla rovescia per la Corrida di San Geminiano, le iscrizioni sono aperte

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno riparte l’attività Indoor in casa Fratellanza ed anche gli appuntamenti nella palestra del Campo Scuola che vedranno protagonisti nei prossimi mesi velocisti e saltatori. Il mese di gennaio, però, tradizionalmente vuol dire Corrida di San Geminiano ed anche quest’anno il conto alla rovescia è già iniziato in vista della 46esima edizione.

La gara

La gara su strada diventata ormai un simbolo della Festa del Patrono sotto la Ghirlandina vedrà sostanzialmente confermati i due percorsi: quello tradizionale sulla distanza di 13,350km con partenza da Viale Berengario e la Minicorrida, più breve sulla distanza dei 3km. Tre, invece, saranno le gare in cui ci si potrà cimentare ovvero la Corrida vera e propria, che rappresenta la sfida competitiva, la CorriSanGeminiano, che sul medesimo percorso vedrà sfilare tutti i partecipanti non competitivi dotati di pettorale con chip per la rilevazione del tempo, e la ‘Family Run’, per tutti i modenesi e non di ogni età che vogliono vivere l’atmosfera della festa cittadina lungo il percorso della Corrida o della Minicorrida.

Le novità

L’edizione 2020 della Corrida di San Geminiano è sempre più rivolta anche ai giovani e al mondo del lavoro. Prende forma da quest’anno, infatti, l’idea di una gara aziendale in collaborazione con Confindustria ed il coinvolgimento delle scuole, senza dimenticare, ovviamente, le famiglie. Inoltre quest’anno ci sarà anche il primo vero ingresso dell’Università di Modena e Reggio Emilia nella manifestazione, grazie alla sinergia con la Delegata allo Sport, Isabella Morlini, sulla scia della collaborazione sempre più strutturatasi negli ultimi mesi tra l’ateneo e La Fratellanza 1874. Infine la Corrida sarà anche la prima uscita ufficiale del rinnovato gruppo di Run With Us, che si sta allenando quotidianamente tra il Parco Ferrari e l’impianto di Via Piazza.

Iscrizioni aperte

E’ già iniziata la corsa ai pettorali per l’edizione 2020 della Corrida di San Geminiano. Come ogni anno saranno 1000 i posti a disposizione per quanto riguarda la gara competitiva e le modalità per iscriversi sono le seguenti:



- on-line collegandosi al sito: www.enternow.it

- tramite email all’indirizzo: corrida@tds.sport

- tramite fax al numero: +39.041.5086458



Iscrizioni aperte anche per la CorriSanGeminiano collegandosi al sito: www.enternow.it selezionando l’iscrizione alla “Ludico Motoria”. Per quanto riguarda la ‘Family Run’ e la Minicorrida, invece, sono tre le possibilità:



- Ogni weekend nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 19, presso l’apposito stand all’interno degli ipermercati della città

- dal 16 al 30 gennaio 2019 (esclusi domenica 19 e domenica 26) dalle 17:00 alle 19:00 presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via A. Piazza n° 70, 41126 Modena

- il 31 gennaio 2020 dalle 10:00 presso la Segreteria sita in via Molza (Palamolza)