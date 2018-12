Apre sabato il centro di sci adattato del Monte Cimone, il più grande dell’Appennino

L’accessibilità degli sport all’aria aperta per le persone con disabilità è una delle priorità per la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi: da sabato 15 dicembre gli utenti disabili potranno usufruire, previa prenotazione, di tutti i servizi necessari alla pratica dello sci alpino, dal noleggio di supporti fino alla prenotazione di lezioni, stage di allenamento e perfezionamento della tecnica, raggiungibili comodamente da Passo del Lupo, dove sono disponibili anche posti auto riservati ad utenti disabili.

Sino allo scorso anno, la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi ha garantito lo svolgimento di stage di allenamento e perfezionamento tecnico in collaborazione con il Team “In2TheWhite” dell’ex azzurra Barbara Milani, atleta sestolese che, dopo diverse stagioni in World Cup con la nazionale italiana, riveste ora il ruolo di istruttore nazionale e allenatore FISI. Decine di para-atleti hanno potuto migliorarsi dal punto di vista tecnico e di approccio mentale raggiungendo, in alcuni casi, importanti traguardi nell’ambito di competizioni nazionali ed internazionali.

Grazie ai contributi di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Vodafone Italia, il nuovo centro di sci adattato del Monte Cimone pone una pietra ulteriore all’ambizioso progetto della Fondazione Silvia Rinaldi, posizionandosi come il primo in tutta l’Italia appenninica a disporre di tutti i servizi dedicati a persone disabili di ogni età che desiderano praticare lo sport dello sci alpino. Persone disabili che non hanno mai sciato potranno partecipare a lezioni di avviamento allo sci a condizioni economiche agevolate. Chi invece dispone di un bagaglio tecnico di base consolidato avrà l’opportunità di accedere a stage di perfezionamento tecnico e sessioni di allenamento organizzate dal team “In2theWhite” di Barbara Milani, sempre a condizioni agevolate.

Il nuovo centro di sci adattato è inoltre completo del noleggio di mono e dual ski, snow-kart, stabilizzatori e dispositivi sonori per sciatori ipovedenti o non vedenti, grazie alla collaborazione con lo Sci Club Paralimpic Fanano. È inoltre possibile richiedere l’accompagnamento di una guida Fisip, preparata dalla stessa Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi; in questo modo chi necessita di un accompagnamento allo sci adattato sarà in grado di sciare lungo tutte le piste del comprensorio del Monte Cimone. I servizi sono aperti anche a comitive e scolaresche.