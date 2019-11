Arzignano Valchiampo-Carpi 0-1 | Stavolta al Carpi basta Jelenic

Nessuno scherzetto stavolta. Il Carpi vince col minimo scarto a Vicenza contro l'Arzignano e resta attaccato al treno delle primissime. Ai biancorossi basta un fendente di Jelenic nel primo tempo, dopo che lo stesso sloveno - al.primo gol su azione in questo campionato - aveva battuto un calcio di punizione respinto dalla barriera. Poi nessun altro gol, ma solito Carpi almeno per un'ora.con almeno altre tre opportunità fallite. Nella ripresa Riolfo ha preferito non rischiare, controllando le velleità dei gialloazzurri di casa, apparsi incapaci di suoerare la munitissima difesa biancorossa che stavolta non si è fatta mai sorprendere.

Al 17' Carpi in vantaggio: Jelenic ci prova da fuori due volte, sulla ribattuta trova il destro nell'angolo basso alla sinistra di Tosi.

Arzignano vicino al pari al 36' per due volte. La difesa pasticcia, salva Nobile su Cais da distanza ravvicinata e poi su destro di Maldonado dai venti metri. Il Carpi al 41' ha l'occasione per raddoppiare ma Biasci si fa murare il destro da Tosi in uscita a terra. Un minuto dopo è ancora Tosi a salvare i veneti alzando in angolo un gran destro dello stesso Biasci. Al quarto d'ora della ripresa Jelenic si fionda nello spazio, si allarga al momento dell'ingresso in area ma non angola come dovrebbe la conclusione, bravo comunque Tosi a respingere col corpo.

Per mezz'ora poi non succede più nulla. Fischio finale e terzo sucesso esterno stagionale.

ARZIGNANO - CARPI 0-1

ARZIGNANO (4-3-1-2): Tosi 7; Tazza 5,5, Bigolin 6, Pasqualoni 5,5 Barzaghi 5; Perretta 5,5, Maldonado 5,5(68' Hoxha 5,5), Balestrero 5,5(75' Russo), Ferrara 6 (75'Valagussa); Rocco 5 (46' Anastasia 6) Cais (79' Piccioni s.v.) All.: Colombo 6.

CARPI (4-3-1-2): Nobile 6,5 Rossoni 6,5 Sabotic 7, Ligi 6,5, Lomolino 6,5; Saber 5,5 (83' Fofana s.v.) Pezzi 6,5, Saric 7 (89' Simonetti s.v.); Jelenic 7 (83' Boccaccini s.v.) Vano 6 (88' Carletti s.v.), Biasci 6,5 (77' Sarzi Puttini s.v.). All.: Riolfo 6,5.

Arbitro: Ricci di Firenze (Cecon/Cataldo)