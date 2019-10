Arzignano Valchiampo Modena 1 - 1 | Sodinha regala un pareggio ai canarini

E' solo pareggio per il Modena a Vicenza contro l'Arzignano che non ha ancora vinto una partita in campionato. I padroni di casa passano in vantaggio al 43' con Piccioni, poi nella ripresa rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Pasqualoni e sulla punizione conseguente arriva il pareggio di Sodinha. I canarini poi non sono capaci di approfittare della superiorità numerica per far male agli avversari e portano a casa solo un punto.

IL MATCH - Ritmi piuttosto bassi al 'Menti' di Vicenza tra Arzignano e Modena che nei primi minuti danno vita ad una partita tutt'altro che entusiasmante. Primo segno di vita al 12' quando Bearzotti calcia una buona punizione che taglia la barriera e arriva però tra le braccia di Tosi. Ancora Modena al 20' con Laurenti che calcia forte dalla distanza a fil di palo, ma Tosi è attentissimo e riesce a parare in corner. Prova ad organizzare qualche azione offensiva anche al squadra di casa senza arrivare però mai al tiro fino al 31' quando Ferrara dal vertice sinistro dell'area piccola impegna Gagno in una bella parata di riflessi; il portiere non trattiene e il pallone finisce ancora sui piedi di Ferrara che calcia ancora ma questa volta non inquadra nemmeno lo specchio della porta. Al 43' arriva poi il vantaggio dell'Arzignano: cross dalla trequarti, Perna di testa prende male le misure e invece di allontanare, allunga il pallone direttamente sui piedi di Piccioni che si trova al centro dell'area e ringraziando tira a colpo sicuro insaccando alle spalle di Gagno. Ad inizio ripresa Zironelli effettua tre cambi per dare una svolta al match soprattutto in fase offensiva ed inserisce Varutti, Tulissi e Sodinha al posto di Mattioli, Bearzotti e Rossetti. Al 54' corner di Tulissi per la testa di Ferrario che non trova la porta. Colpo di scena al 59' quando Pasqualoni ha uno scontro con un giocatore del Modena e viene ammonito per la seconda volta, conseguentemente espulso. A calciare la punizione derivante dal fallo dal limite va Sodinha che calcia fortissimo sotto la traversa dove Tosi non può arrivare e riporta la situazione sul pareggio. Entra Cais al 71' e appena due minuti più tardi sfiora il gol con un gran tiro dalla distanza che Gagno riesce a parare sotto la traversa mandando in corner. I canarini non sembrano in grado di approfittare della superiorità numerica e il match rimane bloccato sul pareggio. Tentativo di Ferrario dal limite al 76', ma Tosi para anche se in due tempi. Bella combinazione dei canarini all'86' con Sodinha che su punizione la mette piano in area dove Ferrario di tacco sfiora l'eurogol, ma Tosi para.

ARZIGNANO (4-3-3): Tosi 7; Tazza 5.5, Pasqualoni 4.5, Bachini 6, Lo Porto 5.5 (80' Barzaghi s.v.); Perretta 6, Maldonado 6, Balestrero 6; Ferrara 6 (62' Pattarello s.v.), Piccioni 7 (71' Cais s.v.), Rocco 5.5 (62' Bonalumi). A disp.: Faccioli, Amatori, Bozzato, Bigolin, Hoxha, Russo, Valagussa, Anastasia. All.: Colombo

MODENA (3-5-2): Gagno 6.5; Politti 5.5, Perna 5, Stefanelli 6; Mattioli 6 (46' Varutti 6), Laurenti 6, Boscolo Papo 5.5 (82' De Grazia s.v.), Davì 5.5, Bearzotti 6 (46' Tulissi 6); Rossetti 5.5 (46' Sodinha 7), Ferrario 5.5. A disp.: Pacini, Narciso, Cargnelutti, Ingegneri, Duca, Rabiu, Pezzella, Spaviero. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Nicolini di Brescia

RETI: 43' Piccioni, 61' Sodinha

NOTE: ammoniti Tazza, Stefanelli. Espulso Pasqualoni per somma di gialli.