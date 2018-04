Ascoli - Carpi 2-0 | Il Carpi ci ricasca, stop senza attenuanti ad Ascoli

Hai voglia a dire: “Mi raccomando, ragazzi. Conteniamoli all’inizio, partiranno forte”. Hai voglia a studiare le contromisure per ridurre ai minimi termini la “rabbia” e la voglia dell’Ascoli. Come non detto. Il Carpi paga dazio e ci ricasca, offrendosi quasi come vittima sacrificale ai marchigiani di casa che dopo mesi sott’acqua riagganciano quantomeno la linea di galleggiamento dei play-out con una prova decisamente superiore alla sua classifica e del tutto in linea con le ultime gare casalinghe. Per il “Picchio” terzo successo nelle ultime quattro gare (10 punti), il team emiliano colleziona la decima sconfitta stagionale, ottava lontano dal “Cabassi”, perdendo pure il “derby” tra i peggiori attacchi della B.

Contano le motivazioni, ma non quelle teoriche che si sbandierano alla vigilia. Contano quelle vere che si traducono sul terreno di gioco con in tanti modi, con la ricerca in concreto della vittoria ed indirizzare le energie solo ed esclusivamente in quella direzione, senza speculare.

E questo lo ha fatto solo l’Ascoli, sospinta da un pubblico caloroso che ha raccolto l’appello di Cosmi che auspicava la spinta del “fattore campo”. Il Carpi, dal canto suo, ha mostrato una delle versioni di sé più grigie e sbiadite. Ad otto giornate dal termine non è ancora il momento di andare in vacanza. Ventiquattro punti in palio sono tanti e i giochi sono tutti da fare, sia in proiezione play-off (il Cittadella strapazzato a Terni è sempre a +2) che se si volta la testa verso la zona calda (Ascoli a -12, appunto al quart’ultimo posto). Toccherà a Calabro (ed a chi, se no?) sgolarsi per dare la scossa ad una squadra che deve scrollarsi di dosso i fantasmi che periodicamente le si ripresentano e che le impediscono, per la nona volta in stagione di compiere il famigerato salto di qualità verso l’ottavo posto.

LA CRONACA - Pronti via, e il Carpi va già sotto. Al 3’ Monachello, spalle alla porta al limite dell’area, si aggiusta la sfera sul sinistro, si gira e tira, palla sul palo e poi in rete. Al 10’ Addae ruba palla a centrocampo e serve prontamente Monachello, che entra in area e prova un diagonale sul secondo palo che sfila di poco fuori. Al 19’ Buzzegoli dal fondo impegna Colombi con un insidioso tiro-cross. Segni di vita del Carpi al 24’. Ligi raccoglie al volo un corner di Verna e chiama Agazzi ad una gran parata. Poi il primo tempo è solo bianconero, con la squadra di Calabro passiva spettatrice. Poco prima del riposo il raddoppio della banda di Cosmi. L’ex reggiano Mogos sfrutta un calcio di punizione per offrire una sponda perfetta per il sinistro ravvicinato di Mengoni che buca Colombi. Il “Del Duca” esplode, la panchina di casa è tutta in campo, scatenato Bazzani (il secondo di Cosmi), mai così energico neanche quando gonfiava le reti da calciatore con la maglia della Samp…

Secondo tempo. Bravo l’ex D’Urso al 5’ a pennellare al centro a beneficio dell’inserimento di Addae: tiro al volo che si infrange sul “muro” della difesa biancorossa. La reazione del Carpi resta nella fase embrionale. Ovvero non si vede affatto. Lanci lunghi e incrociare le dita nella speranza che succeda qualcosa. Fuori Mbaye e dentro Concas al 12’. Ma a tirare in porta è ancora l’Ascoli, con Monachello al 13’ che penetra in area dalla destra e prova il sinistro a giro che Colombi, posizionato al centro della porta, non ha difficoltà a bloccare. Agazzi tocca i suoi primi palloni dopo un’oretta da disoccupato: al 18’ in presa alta su cross di Jelenic, quindi al 19’ su colpo di testa di Brosco, pescato da una punizione di Di Chiara. Quanto meno in questa fase della gara i biancorossi provano a dare un senso al pomeriggio marchigiano. Melchiorri, al 26’ riceve palla dal limite dell’area, arma il destro e sfiora il palo. Cosmi punta su Ganz al posto Varela, e proprio l’ex pescarese serve D’Urso che finisce a terra nei sedici metri, per Chiffi non è rigore. Forze fresche per Calabro per tentare la rimonta “impossibile”. Spazio a Saber ed a Malcore, rifiatano Jelenic e Brosco. Lo schieramento iper-offensivo (sulla carta) non partorisce granché e il risultato resta inchiodato sul 2-0 per l’Ascoli che artiglia con merito tre punti pesantissimi. Il Carpi mai ha offerto la sensazione di poter riacciuffare il risultato. A Brescia, fra sette giorni, servirà ben altro tipo di prestazione.

GOL: 3’ Monachello, 45’ Mengoni.

ASCOLI (3-5-1-1): Agazzi 6,5; Padella 6,5 Mengoni 7, Gigliotti 6,5; Mogos 6,5, Addae 6,5 Buzzegoli 6,5, D’Urso 6,5 (41’ Castellano s.v.), Pinto 6 (34’ Mignanelli 6); Lores Varela 6 (21’ st Ganz 6); Monachello 7. A disp.: Lanni, De Santis, Martinho, Rosseti, De Feo, Florio, Clemenza, Baldini, Kanoute. All.: Cosmi 7.

CARPI (3-5-1-1): Colombi 6; Poli 6, Brosco 5,5 (38’ st Malcore s.v.), Ligi 6; Pachonik 6, Jelenic 5,5 (31’ st Saber s.v.), Mbaye 5,5 (12’ st Concas 5,5), Garritano 6, Di Chiara 6; Verna 5,5; Melchiorri 6. A disp.: Serraiocco, Brunelli; Capela, Bittante, Giorico, Palumbo, Saric, Calapai. All.: Calabro 5,5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 7 (assistenti Bellutti e Robilotta; quarto ufficiale Guccini). Ammoniti pt 44’ Brosco; st 15’ Verna, 17’ Mengoni. Recupero 3’ pt, 4' st. Spettatori 5039 (2631 paganti+2678 abbonati), incasso euro 38317,40 (18543,40+19774).