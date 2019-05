Atalanta Sassuolo 3 - 1, le pagelle | Grande partita per Duncan, troppo nervoso Magnanelli

Ecco le pagelle di Atalanta Sassuolo 3-1.

ATALANTA: Gollini 6.5 (93' Rossi s.v.); Masiello 7 (62' Pasalic 7), Djimsiti 6.5, Palomino 6.5; Castagne 6.5, de Roon 6.5, Freuler 6.5, Gosens 6.5; Gomez 7.5 (93' Mancini s.v.), Zapata 7, Ilicic 7.5.

SASSUOLO: Pegolo 6; Lirola 6 (92' Raspadori s.v.), Demiral 6.5, Ferrari 5.5, Rogerio 5.5; Bourabia 5.5, Magnanelli 4.5, Duncan 6.5; Locatelli 6 (58' Djuricic 6); Berardi 5.5, Boga 6 (85' Sernicola s.v.).

MIGLIORI TODAY

DUNCAN 6.5 - Partita splendida, nonostante il risultato, del giocatore neroverde che incanta col colpo di tacco che propizia il gol di Berardi e poi fa vedere giocate di grande qualità per tutta la partita. E' ovunque e tante giocate della squadra passano da lui.

PEGGIORI TODAY

MAGNANELLI 4.5 - Troppo nervoso, non sembra nemmeno lui. Si fa ammonire due volte per proteste e lascia così la squadra in nove, essendo stato espulso anche Berardi.

