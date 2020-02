Coronavirus, rinviate a data da destinarsi le partite di Sassuolo e Carpi

Rimangono ferme oggi Sassuolo e Carpi, entrambe impegnate con squadre lombarde, a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza del contagio del Coronavirus che negli ultimi giorni si è fatto più insistente in alcune regioni italiane. La decisione è stata resa nota attraverso vari comunicati ufficiali, compresi quelli delle squadre modenesi interessate che avrebbero dovuto giocare oggi alle 15, il Sassuolo sul campo dell'Atalanta e il Carpi su quello della FeralpiSalò. "Data da destinarsi" per il momento è l'indicazione, in attesa di capire quando sarà effettivamente possibile riprendere il regolare andamento dei campionati.