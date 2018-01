Atletica Indoor: Sara Modena subito in alto. Fornasari vince i 50 metri

Apertura di stagione all’insegna delle prime sensazioni per gli atleti della Fratellanza 1874 che sono scesi in gara negli impianti indoor di Modena e Parma dove nel weekend sono state svolte le rassegne regionali di apertura della stagione 2018. Una gara più per testare la condizione, che per ottenere risultati di livello, senza però risparmiarsi di fronte ad avversari e prestazioni.

Parma: Modena subito in volo. Fornasari il più veloce. Nel rinnovato Palaindoor di Parma, che dopo l’alluvione ha visto la sua rimessa in opera con il nuovo rettilineo centrale, ha visto alcuni spunti interessanti di inizio stagione.

Il primo da parte di Sara Modena che ha vinto il salto in alto salendo al secondo tentativo a 1,72 dopo aver rischiato ad 1,68 di essere eliminata superando l’asticella al terzo. Tre tentativi sbagiati invece alla misura di 1,74, sua migliore prestazione al coperto di sempre. In gara anche le giovani Faye Tiddy quarta con 1,50 a pari merito con la compagna di club Anna Bondi.

Nei 50 metri, distanza insolita per le indoor, ma purtroppo l’impianto parmense non consente lo svolgersi dei classici 60 metri, successo per Freider Fornasari che ha stampato sul cronometro il tempo di 6”00, precedendo di due centesimi il compagno di allenamenti Matteo Ansaloni , 4° Simone Pettenati con 6”08 (6”07 in batteria), e quinto Jeremy Caiumi in 6”10.

Prove tecniche nella gara di alto maschile con il successo del sardo Eugenio Meloni, da anni residente a Modena sotto la guida di Giuliano Corradi, che è salito a 2,10 seguito dal modenese Kelvin Purboo terzo classificato con la misura di 2,04 alla seconda prova e poi tre errori a 2,07. Settimo Giovanni Mailli 1,90.

Nei 60 metri al femminile buone prove delle giovani Irene Pini ed Alessia Conciliano rispettivamente quarta e quinta con i tempi di 6,76 e 6,82.

Bene nel salto con l’asta Davide Tumbarello salito a 4,20, mentre Paolo Solieri ha valicato la misura di 4,05. Nel salto in lungo invece quarto posto per Giorgio Setti atterrato alla misura di 6,62, seguito da Samuele Campi con 6,50. Al femminile Bianca Mantovani ha ottenuto il quinto posto con la misura di 5,08, mentre Giulia Giovanardi ha saltato 11,09 nel triplo.

Vittoria per la modenese Miriam Galli (Bracco Atletica) salita alla misura di 3,90 nel salto con l’asta.

A Modena brillano i giovani. Ottime prestazioni per i giovani modenesi che hanno esordito in questa stagione nella prima rassegna regionale a loro dedicata. Cecilia Rubino ha vinto la gara di salto in alto all’esordio nella categoria cadette salendo a 1,54, terza Martina Berni con 1,45. Martina ha invece vinto il triplo con la misura di 9,40.

Bene nel salto in lungo seconda Camilla Valentini con il primato personale di 4,94 mentre nel salto con l’asta terzo posto di Giulia Cassanelli con 2,90. Ludovica Di Bitonto ha collezionato un terzo posto nel lungo 4,74 e due quarti posti nelle corse con i 60 metri in 8”46 ed i 60 ostacoli in 9”84. Niccolò Cavicchioli ha ottenuto il doppio bronzo nei 60 piani corsi in 7.51 e nel salto in lungo atterrato a 5,60.

Nei ragazzi invece vittoria per Samuele Costanzini che ha corso i 60 metri in 8”40, mentre Andrea Dallari nel lungo ha vinto con 3,95.

