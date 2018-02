Atletica. Fratellanza porta a casa argento sugli 800 metri e due bronzi

Ottimi risultati dal fronte atletica per La Fratellanza di Modena, che si è portat a casa nel weekend varie medaglie, tra cui l'argento di Lorenzo Lamazzi negli 800 metri, e due bronzi con Lucia Quaglieri nei 60 metri e Sara Modena con record personale.

Lamazzi argento a sorpresa negli 800

Lorenzo Lamazzi, giovane promessa pavullese, ha stupito se stesso ed i suoi avversari nella gara degli 800 metri promesse, che l’ha visto partire in terza e ultima serie. Dopo una sfida risolta solo nel rettilineo finale, la vittoria è andata a Dal Ben, mentre Lorenzo ha conquistato il secondo posto con un ottimo crono di 1’51”98. Per lui primato indoor migliorato di 3 secondi, e la gioia di salire sul podio nazionale. “Sono partito lento, e dopo il primo giro ero ultimo –ha raccontato Lorenzo- poi negli ultimi 200 metri è partita la lunga volata ed anche io mi sono infilato uscendo dall’ultima curva a tu per tu con Dal Ben. Per un istante ho pensato di vincere, poi lui ha accelerato ed io sono rimasto a pochi centimetri. Sono davvero felice per questo argento.”

Quaglieri: bronzo e personale nei 60 metri

Lucia Quaglieri si è confermata una grande agonista, riuscendo a conquistare la medaglia di bronzo in una finale che l’ha vista conquistare il record personale di 8.76, salendo sul podio per un battito di ciglia. La vittoria della gara promesse è andata a Nicla Modetti (Bracco Atletica) con 8.28. La Quaglieri ha gestito bene la batteria, dove ha corso il personale di 8.90, poi in finale ha trovato ulteriori energie per portare in casa Fratellanza una medaglia dai 60 metri ostacoli, che mancava da alcuni anni. Per Lucia anche la soddisfazione del nuovo primato personale nel getto del peso, con la misura di 11,99, di buon auspicio per la stagione outdoor che la vedrà impegnata nelle prove multiple. “Arrivavo ad Ancona con il sesto tempo – ha raccontato Lucia- e volevo conquistare il mio primato personale. Già in batteria l’ho migliorato di un centesimo, ma sapevo di poter fare meglio. In finale non avevo alcuna pressione, e pensavo di non salire sul podio, ma ho corso forte sino all’ultimo ed sono impazzita di gioia quando ho letto che ero terza con il nuovo primato.”

Modena: alto da record che vale il bronzo

La portacolori della Fratellanza Sara Modena ha davvero rispettato le aspettative che i suoi sostenitori nutrivano, dopo un principio di gara perfetto, da 1,59 a 1,70 senza nemmeno un errore nel valicamento. Sara Modena è riuscita a superare anche le misure di 1,73 e di 1,76 al secondo tentativo eguagliando il record personale ottenuto lo scorso anno e mettendo in cassaforte il podio. Ma la vera prova è stata alla misura di 1,78 che la ragazza trentina ha superato al primo tentativo gioendo per il nuovo personal best. Tre errori alla misura di 1,80 hanno portato alla vittoria di Erika Furlani (Fiamme Oro) con 1,86, mentre Eleonora Schertel (Cus Perugia), ha ottenuto l’argento con la stessa misura di Sara ma con un solo errore in meno alla misura di 1,73. “Che era una giornata buona lo avevo capito dal riscaldamento- ha detto Sara – perché mi sentivo sicura e pronta a cercare il personale. Certo volevo salire sul podio ma non era scontato visto che dovevo confermarmi ai massimi livelli. Poi presa la medaglia ho cercato il risultato, ed 1,78 l’ho saltato al primo tentativo. Adesso il prossimo step sarà superare 1,80; mi emoziono al solo pensiero.”

Mattioli vince il lungo

A Modena è andato in scena il meeting indoor che ha visto quasi 400 atleti prendere parte alle gare in cerca di prestazioni importanti. Nel salto in lungo vittoria per Rossella Mattioli che ha sfiorato il primato personale atterrando alla misura di 5,65, ad un solo centimetro dal 5,66 saltato nel 2015 che rappresenta il suo personale. Terza piazza invece nella gara maschile per Giorgio Setti che al quarto salto ha ottenuto la misura di 6,54.

Lanci: Bonetti e Risi a caccia della finale nazionale

Anche la stagione invernale dei lanci è nel pieno della sua attività, con gli atleti alla ricerca di una delle prime otto posizioni nella graduatoria nazionale per accedere alla finale di Rieti. Su questa scia Anita Bonetti ha migliorato lo stagionale nel martello lanciato a 46,06 nella gara di Milano, consolidando la sua settimana posizione in graduatoria nazionale. Nel martello giovanile (allieve e junior) seconda posizione per Elena Risi che ha migliorato lo stagionale con la misura di 44,74 che le vale l’ottava posizione in graduatoria. Bel primato personale per Lucy Omovbe che nel Palaindoor di Padova ha scagliato il peso da 3kg a 12,54 suo nuovo primato personale.